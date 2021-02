Highway Saathi App: एक तरफ जहां भारत में आज से चार पहिया वाहनों के लिए FASTag लगवाना अनिवार्य हो गया है, इसके साथ ही यमुना एक्सप्रेस-वे,Yamuna Expressway पर अब सफर करने वालों के लिए आपके मोबाइल में हाईवे साथी (Highway Saathi App) डाउनलोड होना अनिवार्य होगा. इस App के बिना अब आपको यमुना एक्सप्रेस वे पर यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी. Also Read - Yamuna Expressway पर जाना है तो फोन में इंस्टॉल करें ये ऐप, 15 फरवरी से बदल रहे नियम

Highway Saathi App जानिए क्यों है जरूरी ?

Yamuna Expressway पर आए दिन हो रही दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए Highway Saathi App बनाया गया है और अब इस हाईवे पर सफर करने के लिए मोबाइल में इस एप का होना जरूरी है. अगर आपके मोबाइल में Highway Saathi App है तो Yamuna Expressway पर पहुंचते ही आपके मोबाइल का सर्वर Expressway के सर्वर से जुड़ जाएगा.

इस App के जरिए वाहन की हर एक्टिविटी की जानकारी सर्वर को मिलती रहेगी. वाहन चालक के मोबाइल नंबर, गाड़ी के नंबर की जानकारी कंट्रोल रूम में होगी, ऐसे में किसी भी तरह की दुर्घटना होती है तो हाईवे अथॉरिटी एक्सीडेंट की जगह तुरंत ट्रैक कर लेगी और Highway Saathi App के जरिए हर तरह की मदद तुरंत पहुंचाई जा सकती है.

यमुना एक्सप्रेस-वे (Yamuna Expressway) पर सबसे अधिक हादसे तेज रफ्तार और कोहरे के कारण होते हैं. कई बार ऐसा हुआ कि हादसे के बाद उचित समय पर मदद न मिल पाने के कारण लोगों की जान चली गई. इसी वजह से एक्सप्रेस-वे के हर वाहन को Highway Saathi App से जोड़ा जा रहा है ताकि आगे से दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और दुर्घटना होने के बाद हादसे की जगह ट्रैक होने पर मदद पहुंचाई जा सके.