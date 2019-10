लखनऊ: हिन्दू महासभा के पूर्व अध्यक्ष कमलेश तिवारी की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को हत्या कर दी गई. पहले कमलेश तिवारी की गोली मारकर हत्या की बात सामने आई थी लेकिन डाक्टरों ने किसी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की बात कही है. हालांकि पुलिस ने घटना स्थल से एक रिवाल्वर बरामद किया है. पुलिस ने हत्याकांड के आरोपियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है.

Lucknow: Hindu Mahasabha leader Kamlesh Tiwari has succumbed to injuries sustained after being shot at in his office, today. https://t.co/auu38lX8ZM

