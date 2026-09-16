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गुरुग्राम के बाद अब लखनऊ में हिट एंड रन केस, युवती को कार से कुचलने की कोशिश | वायरल हो रहा VIDEO

पीड़ित महिला ने अपने पार्टनर को दूसरी युवती के साथ देखा और कार रोकने की कोशिश की. इसके बाद हुए झगड़े के दौरान, ड्राइवर ने गाड़ी तेज कर दी, जिससे महिला को टक्कर लग गई और वह बोनट पर ही पड़ी रही और गाड़ी चलती रही.

Written by: Parinay Kumar
Updated: September 16, 2026, 3:13 PM IST
hit-and-run case in Lucknow
पुलिस ने आरोपी शहनवाज को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है.

Lucknow Hit And Run: गुरुग्राम के बाद अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हिट एंड रन का मामला सामने आया है. यहां एक युवती को कार से कुचलने की कोशिश की गई है. पुलिस ने आरोपी शहनवाज को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है.  बताया जा रहा है कि पीड़ित अनामिका सिंह और आरोपी शाहनवाज दोनों एक-दूसरे को एक साल से जानते हैं. शाहनवाज जब अपने किसी महिला मित्र के साथ चाय पीने से जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचा, तभी वहां पहले से मौजूद अनामिका ने उन्हें देख लिया. इसके बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया.

झगड़े के बाद शाहनवाज ने अनामिका को टक्कर मार दी और वह कुछ दूर तक बोनट पर ही घिसटती रही. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने बताया कि घायल अनामिका को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है. उधर, शाहनवाज से पुलिस पूछताछ कर ही है.

और पढ़ें: सड़क पार कर रहा था शख्स, तभी तेज रफ्तार कार ने मारी जोरदार टक्कर | VIDEO देख दहल जाएंगे

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Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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