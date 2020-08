बांदा: उत्‍तर प्रदेश में एक ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है. एक गांव में प्रेमी जोड़े को परिवारवालों ने जिंदा जला दिया. इससे दोनों की अस्‍पताल ले जाते मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है. Also Read - सेक्‍स रैकेट का खुलासा, गाजियाबाद के साहिबाबाद में फ्लैट से 8 युवतियों के साथ 7 पुरुष गिरफ्तार

बांदा जिले के मटौंध थाना क्षेत्र के एक गांव में 19 साल लड़की और उसके 23 साल के प्रेमी को युवती के परिवारवालों ने कल बुधवार को जिंदा जला दिया था. इस वाकये पर चित्रकूट धाम रेंज के आईजी के सत्‍यनारायण ने कहा, " वे कमरे में थे, तब लड़की के परिवार ने कमरे को बाहर से बंद कर दिया और आग लगा दी. इस मामले में अभी तक चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

Banda: A woman&her lover were allegedly burnt to death by her family members in Mataundh area y'day.Chitrakoot Dham Range IG K Satyanarayan said,"They were in a room when her family members locked the room from outside&set it on fire."

Police have arrested 4 ppl in the incident.

