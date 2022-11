UP News: फिरोजाबाद के एक घर में लगी भीषण आग में झुलसकर 6 लोगों की मौत, मृतकों में चार बच्चे शामिल

UP News: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के जसराना इलाके में एक मकान में मंगलवार की देर रात भीषण आग लगने से एक ही परिवार के छह लोगों की जलकर मौत हो गई. मृतकों में दो व्यस्क और चार बच्चे शामिल हैं. आग लगने की घटना मिलते ही मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद हैं. इसके अलावा पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं. एसएसपी आशीष तिवारी ने ये जानकारी दी.

एसपी ने बताया कि फिरोजाबाद जिले के जसराना क्षेत्र के पदम कस्बे में इन्वर्टर फैक्टरी में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग में एक ही परिवार के 2 वयस्कों और 4 बच्चों की मौत हो गयी. पुलिस सहित दमकल की 18 गाडिय़ां मौके पर पहुंची हैं.