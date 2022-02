Horrific Accident In UP: उत्तर प्रदेश के रामपुर में टांडा इलाके में शुक्रवार की देर रात भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल है. वहीं उन्नाव में एक अन्य सड़क हादसे में तीन पुलिसकर्मियों की मौत की खबर है. रामपुर में हुई घटना की वजह कार की तेज रफ्तार थी, जो ट्रक मे जा घुसी और उसके परखच्चे उड़ गए. इस हादसे में कार में सवार सभी पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कार चला रहा ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी है. उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घटना की जानकारी टांडा के एसडीएम राजेश कुमार ने दी है.Also Read - Asaduddin Owaisi पर हुए हमले के आरोपी सचिन का बड़ा खुलासा: कहा-हां, मैंने गोली चलाई, जानिए वजह

एसडीएम राजेश कुमार ने बताया कि यह भीषण हादसा टांडा थाना क्षेत्र में सीकमपुर चौराहे के पास शुक्रवार की रात करीब 10 बजे की है. एक कार में सवार कुल छह लोगो किसी शादी समारोह से वापस अपने घर मुरादाबाद के निकट जयंतीपुर लौट रहे थे. सीकमपुर चौराहे के पास स्पीड ब्रेकर था, ड्राइवर को इसका अंदाजा नहीं हुआ और कार की स्पीड इतनी तेज थी कि ब्रेकर पर कार उछल गई और आगे जा रहे ट्रक में जा घुसी. इस दर्दनाक हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई. Also Read - असदुद्दीन ओवैसी के हिंदू विरोधी बयानों से नाराज होकर ये हमला किया, आरोपी हमलावरों ने पूछताछ में बताया: यूपी पुलिस

Uttar Pradesh | 5 killed, 1 injured in a horrific accident in Tanda area PS in Rampur

5 have died and the condition of the driver is critical and is admitted to the district hospital. The bodies have been sent to the district hospital for post-mortem: Rajesh Kumar, SDM Tanda pic.twitter.com/qy8rioDxmu

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 4, 2022