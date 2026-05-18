Hindi Uttar Pradesh

How Uttar Pradesh Transform From Mafia State Into Pardon State Yogi Government Punitive Regime Up Excels In Reducing Crime Rate Ncrb Data

माफिया राज्य से कैसे बना माफी प्रदेश? क्राइम कम करने में UP भी अव्वल, योगी सरकार के दंड शासन से प्रगति की ओर बढ़ता राज्य

कानून का राज्य स्थापित करने में दंड का अहम योगदान है. जानिए कैसे उत्तर प्रदेश माफिया राज से माफी राज्य बना, राज्य दिन-प्रतिदिन तरक्की की ओर अग्रसर है. पूर्व IPS ने इस सिचुएशन को लेकर विचार रखे हैं. आइये जानते हैं..

माफिया से माफी प्रदेश बना UP

महाभारत के शांतिपर्व में भीष्म तपतामह ने युधधध्ठिर को राजधर्म का उपदेश देते हुए कहा था‘दण्डः शास्त प्रजाः सवा्ष दण्ड एवाभभरक्षतत, दण्डः सुप्तेषु जागरत दण्डं धम्मं तवदुबु्षधाः.’ अथा्षत, यह दण्ड, कानून का शासन, ही है जो समस्त प्रजा पर शासन करता है और उनकी रक्षा करता है, जब सब सो जाते हैं, तब भी दण्ड जागता रहता है, इसलिए तवदानों ने दण्ड को ही धर्म का साक्षात स्वरूप माना है. इसी दार्शनिक आधारभूमि पर आज उत्तर प्रदेश में सुशासन का दंड देदीप्यमान हो रहा है तो इसके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वैचारिक स्पष्टता और ‘जीरो टॉलरेंस’ का वह कठोर संकल्प है, जिसने अपराधी के मन में कानून का भय और आम नागररक के हृदय में सुरक्षा का विश्वास भरा है. यह विडंबना ही थी तक एक राज्य जो अपनी विशाल भौगोललक सीमाओं और सांस्कृतिक विविधता के कारण भारत की आत्मा कहा जाता है, लंबे समय तक अराजकता की धुंध में लिपटा रहा. इस अराजकता ने न यहां की सामाजिक समरसता को चोट पहुंचाई बल्कि आर्थिक प्रगति के पहियों को भी जाम कर दिया था. परंतु, समय का चक्र घूमा और पिछले नौ वर्षों के अनथक प्रयासों ने उत्तर प्रदेश की धरती से उठने वाली कानून-व्यवसा की गूंज को पूरे देश में एक उदाहरण बना दिया है. ‘सुरक्षित यूपी’ अब केवल एक राजनीतिक उद्घोष नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के उन शुष्क लेकिन ठोस आंकड़ों का जीवंत सच है, जो प्रतत लाख जनसंख्या पर तगरती अपराध दर की गवाही दे रहे हैं.

लोकतंत्र में कानून व्यवस्था को अक्सर शासन के एक तकनीकी पहलू की तरह देखा जाता है, पुलिस, जेल, अदालत, और इनके बीच का सामंज्य. परंतु यह दृष्टिकोण अधूरा है. कानून का शासन वास्तव में उस सामाजिक संविदा की अभिव्यक्ति है जो नागरिक और राज्य के बीच होती है. यह संविदा तब टूटती है, जब धन से कानून खरीदा जाने लगता है, जब पीतड़त थाने से तनराश लौटते हैं, जब समाज में अपराधियों का भय बोलता है और जब किसी पररवार में महिलाओं, बेदियों को लेकर असुरक्षा का भाव घर करने लगता है. एक दशक पहले उत्तर प्रदेश में ऐसा ही वातावरण था. राजनीततक उदासीनता ने ‘प्रजासुखे सुखं राजः, प्रजानां च तहते तहतम्.’ के मूल सिद्धांत को उलट दिया था. उस समय राज्य की शल्ति प्रजा की रक्षा के लिए नहीं, कुछ प्रभावशाली वर्षों के संरक्षण के लिए इस्तेमाल हो रही थी.

इस पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश में जो बदलाव आया, उसे समझने के ललए राजधर्म की उस मूल प्रतिज्ञा को याद करना होगा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होगी, कोई धर्म नहीं होगा, कोई राजनीततक संरक्षण नहीं होगा. माफिया की संपत्तियों पर बुलडोजर, गैंग्टर एक्ट का कठोर अनुप्रयोग, और पुलिस को यह स्पष्ट संदेश तक राजनीततक दबाव में आकर कानून से समझौता नहीं किया जाएगा, का धमला-जुला असर यह हुआ तक अपराधी वर्ग में पहली बार वह भय उत्पन्न हुआ जो न्यायपूर्ण राज्य के लिए अनिवार्य है. यह भय दमन का नहीं, व्यवस्था का था और यही अंतर इस शासन को पूर्ववर्ती सरकारों से अलग करता है.

आंकड़े भावनाओं से अधिक ईमानदार होते हैं, और राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के नवीनतम आंकड़े इस बदलाव की गवाही देते हैं. प्रति लाख जनसंख्या पर यूपी की क्राइम रेट 180.2 है, जो राष्ट्रीय औसत 252.3 से काफी कम है. लेकिन इससे भी अधिक चौंकाने वाला है दोषसिद्धी का आंकड़ा…यह वह पैमाना है जो बताता है तक न्याय केवल कागजों पर नहीं, वास्तव में मिलता है. महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में उत्तर प्रदेश की दोषसिद्धी दर 76.6 प्रतिशत है, देश में सर्वोच्च. पश्चिम बंगाल में यह मात्र 1.6 प्रतिशत और केरल में 17 प्रतिशत है. इसका अर्थ यह है तक उत्तर प्रदेश में किसी महिला के विरुद्ध अपराध करने वाले अपराधी के बचने की संभावना न्यूनतम है, जबतक खुद को ‘प्रगतिशील’ कहनेवाले कई राज्यों में 80 से 98 प्रततशत अपराधी बिना दंड के छूट जाते हैं. न्याय का यह अंतर केवल सांखख्यकीय नहीं, नैतिक भी है.

डॉ. भीमराव अंबेडकर का मानना था तक लोकतंत तभी सफल होगा जब कानून सबके लिए समान होगा, चाहे वह सत्ता में बैठा हो या झोपड़ी में. उत्तर प्रदेश में पहली बार यह भाव व्यावहाररक रूप ले रहा है तक माफिया का नाम चाहे जितना रसूखदार हो, कानून उससे नहीं डरता. महिला सुरक्षा, जो किसी भी समाज की सभ्यता का मापदंड होती है, उस क्षेत्र में यह परिवर्तन विशेष रूप अर्थपूर्ण है. जब कोई बेटी बिना डर के शिक्षा पा सके, बाजार जा सके, सपने देख सके, तो वह केवल कानून व्यवस्था की नहीं, पूरे समाज की जीत होती है.

परंतु इस विशेष को केवल पुलिसिया दृष्टिकोण से देखना अधूरा होगा, क्योंकि कानून व्यवस्था और आर्थिक विकास का संबंध अन्योन्याश्रित है. कानून का शासन किसी भी राज्य की दीर्घकालिक समृद्धि का मूलत निर्रथक होता है. जहां अपराध का भय होता है, वहां उद्यमता का बीज नहीं पनपता. उत्तर प्रदेश में सुरक्षित वातावरण बनने के साथ ही निवेश की नई धारा बही है- एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, डेटा सेंटर, रक्षा उत्पादन गलियारा आदि.. ये सब तभी संभव होते हैं जब निवेशक को विश्वास हो तक उसकी संपत्ति और उसके कर्मचारी सुरक्षित हैं. सुरक्षा केवल नागरिक सुख नहीं, आर्थिक विकास की पूर्वशर्त है.

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उत्तर प्रदेश की यह कहानी एक व्यापक राजनीतिक अर्थशास्त्र का हिस्सा है. यदि भारत के सबसे बड़े राज्य में, जहां जातीय विभाजन गहरे हैं, जहां गरीबी और पिछड़ापन जटिल चुनौतियां हैं, जहां अपराध की जड़ें राजनीति से उलझी हुई थीं, यदि वहां कानून का शासन स्थापित किया जा सकता है, तो यह देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक रोडमैप बन सकता है. जांच की गति इसका प्रमाण है. कानपुर और लखनऊ में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में चार्जशीट

दर क्रमशः 84.4 प्रतिशत और 83.7 प्रतिशत है. यह संख्या नहीं, एक संस्कृतिक बदलाव है. उस संस्कृत का, जिसमें पुलिस अपराधी को बचाने नहीं, न्याय को पूरा करने की भूमिका में है.

फिर भी अभी कई चुनौतियां हैं. पुलिस का आधुनिकीकरण, फॉरेंसिक साइंस का बढ़ता उपयोग और साइबर अपराधों से निपटने के लिए बनाए गए विशेष सेल कानून व्यवस्था की नई ताकत हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अभी काफी संभावनाएं हैं. फिर भी सुरक्षा से समृज तक की इस यात्रा ने जन विश्वा अर्जित कर लिया है. आने वाली पीढ़ियां इस कालखंड को उत्तर प्रदेश के पुर्नजागरण के रूप में याद रखेंगी, जहां कानून के शासन का नव उत्कर्ष हुआ है.

(लेखक बद्री प्रसाद सिंह,सेवानिवृत्त आईपीएस हैं)