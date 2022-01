UP Elections 2022, UP Assembly election 2022, UP NEWS: उत्‍तर प्रदेश में यूपी की योगी सरकार की कैबिनेट से मंत्री स्‍वामी प्रसाद मौर्य का इस्‍तीफा देने के बाद कुछ बीजेपी के विधायकों ने भी स्‍वामी के साथ जाने के लिए पार्टी से दो विधायकों ने इस्‍तीफे की घोषणा की है. सियासी पालाबदल की खबरों के बीच कहा जा रहा है कि स्‍वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले विधायकों की एक सूची दी है. इस खबर के आने के बाद यूपी मंत्री धरम सिंह सैनी ने इस बात से इनकार किया है कि वह भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हो रहे हैं.Also Read - AAP Candidates List For Punjab Elections 2022 : पंजाब के लिए केजरीवाल की पार्टी AAP के उम्मीदवारों की लिस्ट

I have come to know that Swami Prasad Maurya has given a list of MLAs who are leaving BJP & joining Samajwadi Party & my name is also in that list. I am and will be in the BJP. I am not leaving the party: UP Minister Dharam Singh Saini pic.twitter.com/wBA9Y0ojoA

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 11, 2022