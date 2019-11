Ayodhya Verdict Live Updates: (लखनऊ) राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले के मुद्दई इकबाल अंसारी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा शनिवार को दिए गए फैसले पर खुशी जाहिर की. अंसारी ने कहा कि वह न्यायालय के फैसले से बहुत खुश हैं. उन्हें इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि यह मसला सुलझ गया है. उन्होंने कहा कि वह अदालत के निर्णय को अपनी तरफ से कोई चुनौती नहीं देंगे.

अंसारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वह अयोध्या में किसी और स्थान पर मस्जिद के निर्माण के लिए जमीन दे. यह एक तरह से मुसलमानों की जीत है. अब यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अयोध्या में किसी जगह मस्जिद के लिए जमीन दे.

Iqbal Ansari, one of the litigants in Ayodhya case: I am happy that Supreme Court has finally delivered a verdict, I respect the judgement of the court. #AyodhyaJudgment pic.twitter.com/xNlCsguI2b

