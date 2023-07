UP: इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट के दो फ्यूल टैंक आसमान से एक गांव के खेत पर गिरे, सामने आया ये बड़ा अपडेट

Sant Kabir Nagar, Uttar Pradesh, UP, IAF aircraft, Gorakhpur, IAF: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के संत कबीर नगर जिले के एक गांव के लोग तब हैरान रह गए जब आसमान से इंडियन एयरफोर्स (IAF) के फाइटर जेट (fighter aircraft) के दो ईंधन टैंक (Two fuel tank) खेत पर गिरे मिले, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग के सीनियर अधिकारियों समेत बड़ी संख्या में पुलिस के जवान पहुंचे. पुलिस टीम के घटनास्थल पर घेरा बनाकर सुरक्षा सुनिश्चित की और इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी.

भारतीय वायुसेना ने इसकी पुष्टि करते हुए इस घटना की जानकारी दी है. वायुसेना ने कहा, विमान में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण बाहरी सामान को उतारना पड़ा. इस प्रक्रिया में जान-माल को कोई नुकसान नहीं हुआ.



यह वाकया संत कबीर नगर के बालूशासन गांव में हुआ, जहां एक खेत में भारतीय वायुसेना के विमान के दो ईंधन टैंक जैसे दिखने वाले हिस्से मिले.