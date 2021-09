UP polls, RPI, BJP, Uttar Pradesh, RPI, News, गोरखपुर: रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बुधवार को कहा, बीजेपी को अगला यूपी चुनाव आरपीआई (RPI Athawale) के साथ गठबंधन (alliance) में लड़ना चाहिए और हमें 10-12 सीटें आवंटित करनी चाहिए. मैंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कहा है कि अगर भाजपा हमारे साथ चुनाव लड़ती है, तो यह बसपा के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है.Also Read - Gujarat`s New Ministers Oath Today: नए मंत्र‍िमंडल का आज दोपहर 1:30 बजे शपथग्रहण

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम, दलित तथा पिछड़े वर्गों के दबदबे वाली 10-12 सीटों पर बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ सकती है. गोरखपुर में आठवले ने मीडियाकर्मियों से कहा कि इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से बातचीत की जा रही है. आरपीआई केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की एक घटक है और अठावले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री हैं.

BJP should fight the next UP polls in alliance with RPI (Athawale) & allocate 10-12 seats to us. I’ve told BJP chief JP Nadda & Union Home Min Amit Shah that if BJP fights polls with us, it can be a major setback to BSP: RPI (Athawale) chief & Union Min Ramdas Athawale (19.05) pic.twitter.com/NhPfv9OLaS

