उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शनिवार को वीर सावरकर की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, अगर वीर सवारकर की बात को कांग्रेस ने मानी होतो तो देश विभाजन की त्रासदी से बच गया होता. यूपी के सीएम योगी ने यह बात, लखनऊ में वीर सावरकर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कही.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में वीर सावरकर की जयंती पर 'वीर सावरकर- जो भारत का विभाजन रोक सकते थे और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टि' पुस्तक का विमोचन किया.

Lucknow | UP CM Yogi Adityanath released the book ‘Veer Savarkar – Who Could Stop the Partition of India and His National Security Vision’ on his birth anniversary

Veer Savarkar was never given the honor he deserved after independence…Instead he was given 2 life sentences: CM pic.twitter.com/Idw3utlpFI

