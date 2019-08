नई दिल्‍ली: कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्‍व गांधी परिवार की करीबी युवा नेत्री और कांग्रेस विधायक अदिति सिंह भी जम्‍मू-कश्‍मीर में धारा 370 के प्रावधानों को खत्‍म करने के लिए मोदी सरकर के उठाए गए कदम के पक्ष में हैं. बता दें कि अदिति सिंह कांग्रेस के सीनियर नेता अखिलेश सिंह की बेटी हैं और रायबरेली सदर से विधानसभा में प्रतिनिधित्‍व करती हैं. उन्‍होंने कहा कि धारा 370 को बदलने के मैं पूरी तरह से पक्ष में हूं. उन्‍होंने कहा कि उनका मानना है कि इससे देश की सुरक्षा व्‍यवस्‍था पर भी फर्क पड़ेगा. जम्‍मू-कश्‍मीर को अपने देश के बाकी स्‍टेट की तरह इंट्रीग्रेट करने के लिए और मैनस्‍ट्रीम में इंटीग्रेट करने में भी ज्‍यादा आसानी रहेगी और ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है.

कांग्रेस की युवा एमएलए अदिति सिंह ने कहा, ” देखिए जो मेरा व्‍यक्‍तिगत ओपिनियन है, इस पे वो मैंने बिलकुल क्‍लीयर कर दिया था कि मैं ये जो धारा 370 को बदलने की लाई गई है, इसके मैं पूरी तरह से पक्ष में हूं, जो राज्‍यसभा में जो कल इंट्रोड्यूस भी किया गया था और मैं ये मानती हूं कि इससे देश की जो सुरक्षा व्‍यवस्‍था है उस पर भी फर्क पड़ेगा. जम्‍मू-कश्‍मीर को इंट्रीग्रेट करने के लिए अपने देश में मतलब बाकी जैसी स्‍टेट है, उस तरीके से मैनस्‍ट्रीम में इंटीग्रेट करने में भी ज्‍यादा आसानी रहेगी और ये बहुत ही बड़ा हिस्‍टोरिक डिसीजन हैं और जो कल हुआ था. ”

#WATCH Aditi Singh, Congress MLA Raebareli Sadar speaks on #Article370revoked: I’m in absolute support of the decision. It will help in integrating J&K into the mainstream. It’s a historic decision. It should not be politicised. As an MLA, in my capacity, I welcome this decision. pic.twitter.com/fSmzpesjnB

— ANI UP (@ANINewsUP) August 6, 2019