Imd Issues Red Alert In Up Possibility Of Heavy Rain In These Cities Including Lucknow Prayagraj And Kashi

UP में जारी हुआ Red Alert, मौसम विभाग ने प्रयागराज समेत इन जिलों में की मूसलाधार बारिश की भविष्यवाणी

UP Weather Update: मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों के लिए आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. मौसम विज्ञानियों का कहना है कि यूपी में अगले 24 घंटे के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होगी.

यूपी में एक बार फिर मानसून (UP Weather Rain Alert) ने करवट ली है. प्रदेश के कई हिस्सों में रविवार से जारी बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया है. राजधानी लखनऊ (Lucknow Rain) में रविवार को हुई जमकर बारिश से कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला. हालांकि यूपी में बारिश का ये दौर अभी नहीं रुकेगा. मौसम विभाग (IMD) ने लखनऊ, मिर्जापुर, काशी, आजमगढ़, गोरखपुर, प्रयागराज सहित पूरे यूपी के लिए आंधी-तूफान के साथ बारिश का रेड अलर्ट (Red Alert In UP Today) जारी किया है.

यूपी में भारी बारिश का Red Alert

आईएमडी के मुताबिक, पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर और पूर्वी यूपी में अनेक स्थानों पर आज गरज के साथ बारिश पड़ेगी. पूरे यूपी में एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आकाशीय चमक होने की संभावना जताई गई है. इसके अलावा भीषण बिजली कड़कने की संभावना है. आईएमडी ने बताया कि लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, कानपुर, बाराबंकी, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बंदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास इलाको में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है.

इन जिलों में होगी भारी बारिश

इसके अलावा ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, प्रतापगढ़ में अनेक स्थानों पर और इटावा, जालौन, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बस्ती, संत कबीरनगर और गोरखपुर में लगभग सभी स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं इटावा, औरैया, कन्नौज, गोंडा, बस्ती, और अयोध्या में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

CM योगी ने दिए ये निर्देश

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार यानी 12 सितंबर को भी ऐसा ही मौसम रहेगा. बुधवार, 13 सितंबर से मानसून की सक्रियता में कमी आएगी. पश्चिमी इलाकों में बारिश की तीव्रता घटेगी. वहीं, यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने बारिश के दृष्टिगत संबंधित जनपदों के अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर राहत कार्य पर नज़र रखें.

