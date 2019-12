मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान मुस्लिमों के समूह को एक पुलिस अधिकारी द्वारा पाकिस्तान चले जाने के लिए कहने वाले वीडियो पर विवाद पैदा हो गया है. दरअसल, सीएए को लेकर 20 दिसंबर को मेरठ शहर में हुए उपद्रव के बाद सोशल मीडिया पर पुलिस अधीक्षक (नगर) अखिलेश नारायण सिंह का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह यह बात कहते हुए दिख रहे हैं. वीडियो एक मिनट 43 सेकेंड का है.

इस वीडियो पर समाजवादी पार्टी के नगर विधायक रफीक अंसारी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे पुलिस अधिकारी को संयम रखना चाहिए. उन्हें इस तरह की गैर संवैधानिक बातें नहीं कहनी चाहिए. आखिर जिन लोंगों के बारे में वह बोल रहे हैं वह भी देश के ही लोग हैं. वायरल हुए इस वीडियो में पुलिस अधीक्षक (नगर) अखिलेश नारायण सिंह एक समुदाय के लोगों से कहते दिख रहे हैं कि जो हो रहा है वह ठीक नहीं है. इस पर वहां खड़ा एक व्यक्ति कहता है कि जो लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं, वह गलत हैं. इस पर अधिकारी कहते हैं कि उनको कह दो वह दूसरे मुल्क चले जाएं. कोई गलत बात मंजूर नहीं होगी.

In ordinary civilised conditions this SP of Meerut could be sacked. Will he be rewarded in #UttarPradesh ? pic.twitter.com/8sEmZTIATB

— Saba Naqvi (@_sabanaqvi) December 28, 2019