UP, Kanpur, Trains, News: उत्‍तर प्रदेश के कानपुर के देहात क्षेत्र में एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते बच गया है. जानकारी के मुताबिक, यूपी के कानपुर देहात जिले के झिंझक रेलवे स्टेशन के पास कल देर रात एक ट्रेन के एक जानवर के टकरा गई, जिससे ओएचसी लाइन के तीन खंभे क्षतिग्रस्त हो गए. यह हादसा होने से कई ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो गई. दिल्‍ली-हावड़ा रूट पर कई ट्रेनें फंसी हुईं हैं.

Train movement disrupted after a train hit an animal near Jhinjhak Railway Station in UP’s Kanpur Dehat district late last night, leaving three pillars of OHC line damaged. Repair work underway.

— ANI UP (@ANINewsUP) August 19, 2021