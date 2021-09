car driver dragged the traffic policeman on the bonnet यातायात नियमों का पालन करवा रहे यातायात पुलिस के एक कर्मी के साथ बदसलूकी करते हुए एक कार चालक उसे अपनी कार की बोनट पर लेकर सड़क पर गाड़ी को करीब एक किलोमीटर तक दौड़ाता रहा. घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने निजी बैंक में काम करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. थाना सेक्टर 20 के प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि यातायात पुलिस में तैनात कांस्टेबल प्रशांत बुधवार की शाम को अट्टा पीर पर ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात थे जब कार से जा रहे गुरजीत सिंह को यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पाने पर उन्होंने कार को रोककर उसका चालान करना चाहा.Also Read - Dulhe Ki Pitai Ka Video: कार में बैठी दुल्हन को अचानक आया गुस्सा, कर दी दूल्हे की बुरी पिटाई | वीडियो हुआ ये Viral

उन्होंने बताया कि आरोपी कार लेकर भागने लगा. प्रशांत के कार को रोकने का प्रयास करने पर आरोपी ने उसे टक्कर मार दी जिससे पुलिसकर्मी कार की बोनट पर जा गिरा. उन्होंने बताया कि अट्टा चौक से रजनीगंधा चौराहे तक कार चालक पुलिसकर्मी को बोनट पर लेकर सड़क पर कार दौड़ाता रहा. ट्रैफिक पुलिसकर्मी जान बचाने के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन कार चालक ने कार नहीं रोकी. Also Read - Murge Ka Video: बांग दे रहा था मुर्गा तभी लड़के ने कर दी ऐसी हरकत, देखकर हंसी नहीं रुकेगी | Viral हुआ ये मजेदार Video

चौहान ने बताया कि यातायात पुलिसकर्मी ने कार का वाइपर पकड़ कर कुछ देर तक खुद को गिरने से रोके रखा, लेकिन थोड़ी देर बाद कार का वाइपर भी टूट गया. उन्होंने बताया कि काफी मुश्किल के बाद रजनीगंधा लाल बत्ती पर कार रुकी. थाना प्रभारी ने बताया कि इस बाबत कॉन्स्टेबल प्रशांत की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. Also Read - अगर BJP हमारे साथ चुनाव लड़े तो BSP के लिए बड़ा झटका हो सकता है: RPI नेता रामदास अठावले

(इनपुट भाषा)