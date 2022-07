Noida News: दिल्ली से सटे नोएडा में आयकर विभाग ने एनबीसीसी (NBCC) के पूर्व अधिकारी डीके मित्तल के आवास पर छापेमारी की है. ये छापेमारी सेक्टर-19 में की गई है. डीके मित्तल के आवास से आयकर विभाग ने दो करोड़ रुपये से ज्यादा कैश और आभूषण बरामद किए हैं. बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स विभाग की टीम शुक्रवार से ही एनबीसीसी के पूर्व सीजीएम डीके मित्तल के आवास पर छापेमारी कर रही है. टीम ने पैसे गिनने के लिए मशीन भी मंगवाई है. पुलिस की मौजूदगी में पैसे की गिनती की जा रही है.Also Read - Dulhan Ka Video: दुल्हन ने घोड़ी पर बैठ मारी शादी में एंट्री, स्वैग पर तो पूरी बारात फिदा हो गई- देखें वीडियो

बता दें के एनबीसीसी के पूर्व सीजीएम डीके मित्तल नोएडा के सेक्टर 19 के ए ब्लॉक में परिवार के साथ रहते हैं. उनके पास से बरामद किए गए जब्त कर लिए गए हैं. डीके मित्तल के पास करोड़ों रुपये कहां से आए इसकी जांच की जा रही है.

Income Tax department is conducting searches at the residence of DK Mittal, a former NBCC officer in Sector-19, Noida. More than Rs 2 crore cash and jewellery has been recovered so far. pic.twitter.com/K07hVLfv2u

