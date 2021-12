IT Raid on Pushparaj Jain: कन्नौज के इत्र व्यापारी पीयूष जैन (Piyush Jain aka Pammi) के कानपुर स्थित घर पर छापेमारी के बाद अब आयकर विभाग की टीम ने पुष्पराज जैन (Pushparaj Jain) के यहां छापेमारी की है. पुष्पराज जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और उन्होंने समाजवादी इत्र (Samajwadi Perfume) बनाया व लॉन्च किया था. आयकर विभाग की टीम ने सुबह 7 बजे पुष्पराज जैन के घर छापा मारा. बता दें कि पीयूष जैन की ही तरह पुष्पराज जैन भी कन्नौज के रहने वाले इत्र व्यापारी हैं.Also Read - IT Raid on Pushparaj Jain: सपा के MLC पुष्पराज जैन के घर आयकर विभाग का छापा, समाजवादी इत्र किया था लॉन्च

कौन है पुष्पराज जैन (Who is Pushparaj Jain/Pammi)

अखिलेश यादव के करीबी मानें जाने वाले पुष्पराज जैन साल 2016 से इटावा फर्रुखाबाद से समाजवादी पार्टी से एमएलसी हैं. नए साल में मार्च महीने में पुष्पराज जैन का कार्यकाल समाप्त हो रहा है. पुष्पराज जैन प्रगति अरोमा ऑयल डिस्टिलर्स प्राइवेट लिमिटेड के सहमालिक हैं. उनके पिता सवैललाल जैन ने 1950 में इत्र के व्यापार की शुरुआत की थी. पुष्पराज जैन का इत्र का कारोबार 12 से अधिक देशों में फैला हुआ है.

साल 2016 में दायर चुनावी हलफनामें के मुताबिक पुष्पराज और उनके परिवार के पास 37.15 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 10.10 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है. बता दें कि पुष्पराज जैन ने कक्षा 12वीं तक पढ़ाई की है और मार्च 2022 में उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है. आयकर विभाग के छापे पड़ने के बाद से लगातार पुष्पराज खबरों में बने हुए हैं. बता दें कि इससे पहले पीयूष जैन के घर छापेमारी कर सैकड़ों करोड़ों रुपये की जब्ति आयकर विभाग ने की थी.