Ind Vs Aus: मोहम्मद शमी के घर के बाहर मैच देखने को उमड़े लोग, सबकी थमी सांसें | VIDEO

Indis Vs Australia World Cup Final Match: मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) बॉलिंग करने आए. लोग उम्मीद के साथ टीवी पर नजरे टिकाये बैठे थे, जैसे ही शमी की गेंद बल्लेबाज तक पहुंची और इसके बाद लोग जश्न में डूब गए. शमी ने विकेट ले लिया. पूरे देश के साथ ही अमरोहा के लोगों को भी शमी से ऐसी ही उम्मीद थी. ये नज़ारा कहीं और का नहीं, बल्कि मोहम्मद शमी के गाँव में घर के बाहर का है.

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का घर यूपी के अमरोहा में है. शमी के घर के बाहर एक बड़ा टीवी रखा गया है. शमी के घर के बाहर बड़ी संख्या में लोग उमड़े हुए हैं. उनके घर के बाहर लगभग पूरा गाँव है, जो मैच देख रहा है. हर किसी को आज के मैच में शमी से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है.

#WATCH | Uttar Pradesh: People watch the ICC Men’s Cricket World Cup 2023 India-Australia final match at the residence of cricketer Mohammed Shami in Amroha. pic.twitter.com/33gnuB9Uke

