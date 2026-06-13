खुद को आर्मी अफसर बताकर जी रहा था लग्जरी लाइफ, फिर सेना ने ऐसे खोली 21 साल के लड़के की पोल

UP Crime News: शाहजहांपुर में खुद को सेना का ब्रिगेडियर बताने वाले 21 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है. जानिए कैसे सेना ने जाल बिछाकर खुलासा किया.

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गिरफ्तार युवक की पहचान आर्यन वर्मा के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 21 साल बताई गई है. (Photo from AI)

यूपी के शाहजहांपुर से एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने सभी को हैरान कर दिया. यहां 21 साल के एक लड़के को भारतीय सेना का ब्रिगेडियर बताने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. सेना को पिछले करीब दो महीनों से ऐसी सूचनाएं मिल रही थीं कि एक युवक शाहजहांपुर और आसपास के इलाकों में खुद को सेना का बड़ा अधिकारी बताकर घूम रहा है. लगातार मिल रही जानकारी के बाद स्टेशन हेडक्वार्टर शाहजहांपुर और स्थानीय पूर्व सैनिकों ने मिलकर मामले की जांच शुरू की और एक प्लान तैयार किया.

सम्मान समारोह के बहाने बुलाकर हुआ खुलासा

सेना अधिकारियों के अनुसार, स्टेशन हेडक्वार्टर शाहजहांपुर के प्रशासनिक कमांडेंट कर्नल जेएस जगलान ने पूर्व सैनिकों की मदद से युवक की पहचान की पुष्टि करने की योजना बनाई. इसके तहत, उसे स्थानीय छात्रों के सम्मान समारोह के बहाने शहीद संग्रहालय में बुलाया गया. जैसे ही वह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा, अधिकारियों ने उसकी पहचान की और उसे वहीं हिरासत में ले लिया.

ब्रिगेडियर की वर्दी, गाड़ी पर सेना का झंडा…

गिरफ्तार युवक की पहचान आर्यन वर्मा के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 21 साल बताई गई है. जांच में सामने आया कि वह भारतीय सेना के ब्रिगेडियर जैसी वर्दी पहनकर पहुंचा था. वह टाटा हैरियर कार में आया था, जिस पर एक स्टार प्लेट और आर्मी हेडक्वार्टर का झंडा लगा हुआ था. तलाशी के दौरान, उसके पास से कथित तौर पर फर्जी ब्रिगेडियर पहचान पत्र, एयर पिस्टल, एएमसी रेजिमेंटल छड़ी और सेना से जुड़े दिखने वाले अन्य सामान भी बरामद किए गए.

साथ आए लोग भी निभा रहे थे बड़ा रोल

अधिकारियों के मुताबिक, आर्यन वर्मा के साथ आए दो लोग काले कपड़ों में थे और कथित तौर पर खुद को एनएसजी कमांडो जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे. वहीं वाहन चालक के पास से भारत सरकार का पहचान पत्र भी मिला. सेना ने इसके बाद सभी आरोपियों और बरामद सामान को आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए शाहजहांपुर के सदर थाने को सौंप दिया.

सैन्य प्रतीकों का गलत इस्तेमाल गंभीर अपराध

सेना का कहना है कि सैन्य पहचान, वर्दी, दस्तावेज और प्रतीकों का अनधिकृत इस्तेमाल गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, पुलिस यह जांच कर रही है कि इस कथित फर्जी पहचान के पीछे मकसद क्या था और क्या इस मामले के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी जुड़ा हुआ है.