Train Derailed: कानपुर रेलवे स्टेशन से करीब पचास किलोमीटर दूर अंबियापुर के पास दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग (Delhi Howrah Route Disrupted) पर सुबह खाली मालगाड़ी के 24 डिब्बे पलट गए. घटना में जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं हैं लेकिन ट्रेनों का आवागमन बाधित हो गया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. रेल यातायात बहाल करने के प्रयास जारी हैं.Also Read - Currency Recovered From Train: ट्रेन में जैसे ही खोला बैग, कोच में बिखर गए करोड़ों रुपए, सबके उड़े होश

उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवम शर्मा ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब सवा चार बजे कानपुर रेलवे स्टेशन से पचास किलोमीटर दूर अंबियापुर और रूरा के बीच गाजियाबाद से मुगलसराय जा रही खाली मालगाड़ी के 24 डिब्बे पलट गये. घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है लेकिन इससे दिल्ली-हावड़ा की अप और डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया. Also Read - Indian Railway/IRCTC: पान-गुटखा खाने वालों को रेलवे देगी बड़ी सुविधा, इधर-उधर नहीं, थूकिए पाउच मेंं

24 wagons were derailed due to which both the up and down lines are disrupted. The restoration work is underway and we’ll try to complete it by midnight. Trains have been diverted from Kanpur: Mohit Chandra, DRM Prayagraj Division, North Central Railway pic.twitter.com/WKwAq9hqyG

— ANI (@ANI) October 15, 2021