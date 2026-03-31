ग्रेटर नोएडा में शुरू हुई IndiaSkills प्रतियोगिता, देशभर के युवा दिखा रहे दम, वर्ल्ड लेवल तक पहुंचने का मौका

ग्रेटर नोएडा में शुरू हुई इंडियास्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 में देशभर के टॉप युवा अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं स्किल इंडिया इवेंट की पूरी डिटेल.

Published date india.com Updated: March 31, 2026 4:42 PM IST
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ग्रेटर नोएडा में शुरू हुई IndiaSkills प्रतियोगिता, देशभर के युवा दिखा रहे दम, वर्ल्ड लेवल तक पहुंचने का मौका

ग्रेटर नोएडा में ‘इंडियास्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26’ का आगाज हो चुका है, जिसे देश में स्किल्स के सबसे बड़े मंच के रूप में देखा जा रहा है. इस प्रतियोगिता में देशभर से आए 650 से ज्यादा युवा अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं. यह आयोजन कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (MSDE) के तहत और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NSDC) के सहयोग से किया जा रहा है. इस प्रतियोगिता का मकसद है – भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उन्हें ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाना.

देशभर के टॉप टैलेंट दे रहे एक-दूसरे को टक्कर

इस प्रतियोगिता में वही प्रतिभागी पहुंचे हैं, जिन्होंने पहले रीजनल लेवल पर अपनी काबिलियत साबित की है. देश के अलग-अलग हिस्सों में हुए पांच जोनल राउंड्स में हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया था, लेकिन अब फाइनल में सिर्फ बेस्ट टैलेंट ही पहुंचा है. ये सभी प्रतिभागी 63 अलग-अलग स्किल कैटेगरी में मुकाबला कर रहे हैं, जिसमें टेक्निकल से लेकर क्रिएटिव स्किल्स तक शामिल हैं. यहां हर प्रतिभागी अपने हुनर को साबित करने के लिए पूरी मेहनत और जुनून के साथ मैदान में उतरा है.

सरकार का फोकस – स्किल ही असली ताकत

इस मौके पर एमएसडीई की सचिव देवश्री मुखर्जी ने कहा कि आज के समय में सिर्फ पढ़ाई ही काफी नहीं है, बल्कि स्किल ही असली पहचान बनाती है. उन्होंने बताया कि इंडियास्किल्स जैसे प्लेटफॉर्म युवाओं को आगे बढ़ने और अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाने का मौका देते हैं. साथ ही, यह प्रतियोगिता भारत को एक मजबूत और स्किल्ड वर्कफोर्स बनाने की दिशा में बड़ा कदम है. सरकार का फोकस अब साफ तौर पर इस बात पर है कि युवा सिर्फ डिग्री ही नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स में भी माहिर बनें.

नई टेक्नोलॉजी और फ्यूचर स्किल्स पर खास जोर

इस बार की प्रतियोगिता में सिर्फ पारंपरिक स्किल्स ही नहीं, बल्कि नई और एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्रों पर भी खास ध्यान दिया गया है, जैसे – रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंडस्ट्री 4.0 और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसी स्किल्स को भी शामिल किया गया है. इससे साफ है कि भारत अब आने वाले समय की जरूरतों को ध्यान में रखकर युवाओं को तैयार कर रहा है. साथ ही 200 से ज्यादा इंडस्ट्री पार्टनर्स की भागीदारी यह दिखाती है कि यह प्रतियोगिता पूरी तरह इंडस्ट्री की जरूरतों से जुड़ी हुई है.

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वर्ल्डस्किल्स तक पहुंचने का सुनहरा मौका

इस प्रतियोगिता के विजेताओं को आगे चलकर ‘वर्ल्डस्किल्स शंघाई 2026’ में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, जिसे स्किल्स की दुनिया का ओलंपिक कहा जाता है. यह युवाओं के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां वे अपने हुनर को इंटरनेशनल लेवल पर दिखा सकते हैं. कुल मिलाकर, इंडियास्किल्स 2025-26 सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि भारत के युवाओं के सपनों को उड़ान देने वाला एक मजबूत मंच है, जो देश को ‘स्किल्ड टैलेंट हब’ बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा रहा है.

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