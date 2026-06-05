Opinion: क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गविष्ठि यात्रा 2027 विधानसभा चुनाव का वार्मअप है?

Gavishti Yatra: सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गविष्ठि यात्रा अगर पूरी तरह धार्मिक है तो इसके पीछे विपक्षी राजनीतिक नेटवर्क इतना सक्रिय क्यों है?

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ऋत्विक जायसवाल | स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गविष्ठि यात्रा का मकसद गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना बताया जा रहा है. यात्रा को एक महीने से ज्यादा समय हो चुका है और अब यह सवाल तेजी से उठने लगा है कि क्या यह सिर्फ गोरक्षा की यात्रा है या फिर 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक जमीन तैयार करने की भी कोशिश है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है, क्योंकि यात्रा का स्वरूप सामान्य धार्मिक यात्राओं से अलग दिखाई देता है. आमतौर पर धार्मिक यात्राएं प्रमुख तीर्थस्थलों, मंदिरों या धार्मिक केंद्रों तक सीमित रहती हैं, लेकिन गविष्ठि यात्रा का लक्ष्य उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों तक पहुंचना है. ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि आखिर विधानसभा दर विधानसभा जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या गौमाता के पक्ष में माहौल बनाने के लिए जिला स्तर के बड़े सम्मेलन पर्याप्त नहीं थे?

दूसरी बात, यात्रा जहां-जहां पहुंच रही है वहां एक जैसा राजनीतिक पैटर्न दिखाई दे रहा है गोरखपुर, देवरिया, बलिया, बनारस से लेकर कानपुर, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद और मैनपुरी तक कई जगह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता स्वागत, मंच प्रबंधन और कार्यक्रमों में सक्रिय दिखाई दिए हैं. मैनपुरी में सपा सांसद डिम्पल यादव ने भी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की है. कई जिलों में विपक्षी दलों के लोग यात्रा के सबसे बड़े सहयोगी बनकर सामने आए. इसलिए सवाल उठना स्वाभाविक है कि अगर यह पूरी तरह धार्मिक यात्रा है तो इसके पीछे विपक्षी राजनीतिक नेटवर्क इतना सक्रिय क्यों है?

तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यात्रा के दौरान दिये जा रहे भाषणों को लेकर है. अगर यात्रा का मुख्य उद्देश्य गोरक्षा है, तो सबसे ज्यादा चर्चा गोशालाओं, छुट्टा पशुओं की समस्या, किसानों की परेशानियों और गो आधारित अर्थव्यवस्था पर होनी चाहिए, लेकिन पिछले एक महीने में सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश सरकार, प्रशासन, ‘नकली हिंदुत्व’ और राजनीतिक आरोपों को लेकर हुई है. कई बार ऐसा लगा कि गौमाता का मुद्दा पीछे छूट गया और राजनीति सामने आ गई.

यात्रा का रूट भी कई सवाल खड़े करता है. जिन विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा जा रही है, उनमें से कई ऐसे हैं जहां जातीय और राजनीतिक समीकरण बेहद महत्वपूर्ण हैं. कहीं यादव वोट निर्णायक हैं, कहीं ब्राह्मण, कहीं मुस्लिम, कहीं दलित और पिछड़ा वर्ग. यही वे सीटें हैं जो 2027 के चुनाव में भी सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली हैं. ऐसे में राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यात्रा सिर्फ धार्मिक संपर्क नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संपर्क भी बना रही है.

एक और दिलचस्प बात यह है कि अब तक 170 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों की यात्रा हो चुकी है, लेकिन जमीन पर कोई बड़ा मॉडल सामने नहीं आया. न कोई नई गोशाला योजना, न कोई बड़ा आर्थिक मॉडल और न ही छुट्टा पशुओं की समस्या के समाधान का कोई ठोस खाका. इसके उलट हर जिले में स्वागत समितियां, स्थानीय नेटवर्क, राजनीतिक संपर्क और बड़े-बड़े मंच लगातार दिखाई दे रहे हैं.

यही वजह है कि विपक्ष को भी यह यात्रा उपयोगी दिखाई दे रही है, क्योंकि इससे उन्हें हिन्दुत्व की भाषा में भाजपा पर सवाल उठाने का अवसर मिलता है. कई जगह विपक्षी नेताओं की सक्रियता देखकर यह चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या भाजपा के पारंपरिक हिन्दुत्व वोट बैंक के भीतर कोई नया विमर्श खड़ा करने की कोशिश हो रही है.

बेशक अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि गविष्ठि यात्रा सीधे चुनावी अभियान है, लेकिन जिस तरह यह यात्रा विधानसभा दर विधानसभा आगे बढ़ रही है, विपक्षी नेताओं का समर्थन मिल रहा है और राजनीतिक बयान लगातार बढ़ रहे हैं, उससे यह सवाल पूरी तरह जायज हो जाता है कि क्या यह सिर्फ गोरक्षा आंदोलन है या फिर 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई जमीन तैयार करने का लंबा वार्मअप?

(लेखक ऋत्विक जायसवाल स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं.)