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Opinion: क्या तुष्टिकरण की राजनीति का यह आखिरी दौर है? क्या 2027 में यूपी लगाएगा अंतिम मुहर
उत्तर प्रदेश का आगामी चुनाव इसी परिवर्तन की निर्णायक परीक्षा बन सकता है. बंगाल और तमिलनाडु के परिणाम उन दलों के लिए स्पष्ट चेतावनी हैं जो आज भी तुष्टिकरण और विभाजन की राजनीति को ही अपना भविष्य समझ बैठे हैं.
विनम्र सेन सिंह | पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के हालिया विधानसभा चुनावों ने भारतीय राजनीति को एक गहरा संदेश दे दिया है. दशकों तक जिन राज्यों में तुष्टिकरण, जातीय विभाजन और सनातन विरोध को राजनीतिक शक्ति का आधार बनाया गया, वहीं अब जनता ने उस राजनीति के खिलाफ निर्णायक संकेत दे दिया है. बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) की राजनीति लंबे समय तक हिंदू समाज को भाषा, जाति और क्षेत्र के नाम पर विभाजित करती रही. आखिरकार वहां का मतदाता समझ चुका है कि वोट बैंक की राजनीति ने अंततः समाज को कमजोर करने का ही काम किया है. अगले साल जिन सात राज्यों- उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश उत्तर प्रदेश से निकलने जा रहा है. पंजाब, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर जैसे राज्यों में भाजपा सत्ता में नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरे देश की वैचारिक दिशा तय करने वाला माना जाएगा. अगर बंगाल और तमिलनाडु में जनता ने तुष्टिकरण की राजनीति को वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया है तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश उस प्रक्रिया पर अंतिम मुहर लगा सकता है.
भारत का सनातनी समाज अपने मूल स्वभाव से किसी भी जाति या धर्म के खिलाफ अन्याय का समर्थक कभी नहीं रहा. ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ और ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की भावना इसी भूमि से निकली है. किंतु देश का बहुसंख्यक समाज अब यह स्वीकार करने को तैयार नहीं कि वोट बैंक की राजनीति के लिए एक वर्ग विशेष का लगातार तुष्टिकरण हो, सनातन परंपराओं को अपमानित किया जाए और हिंदू समाज को जाति-भाषा के आधार पर बांटकर सत्ता हासिल की जाए. यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय राजनीति में एक मौन, लेकिन व्यापक परिवर्तन दिखाई दे रहा है.
पश्चिम बंगाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. यह वही भूमि है जिसने ‘वंदे मातरम्’ का जयघोष दिया. जिसने स्वामी विवेकानंद, रवीन्द्रनाथ ठाकुर और महर्षि अरविंद जैसे महापुरुष दिए. लेकिन दशकों तक वहां तुष्टिकरण की राजनीति ने हिंदू समाज को अपराधबोध में धकेलने का प्रयास किया. सीमा पार घुसपैठ, सांप्रदायिक हिंसा और वोट बैंक आधारित प्रशासनिक निर्णयों ने समाज के भीतर गहरा असंतोष पैदा किया.यही कारण है कि पिछले कुछ चुनावों में वहां हिंदू मतों का अभूतपूर्व ध्रुवीकरण देखने को मिला. 2014 में बंगाल में भाजपा का वोट प्रतिशत लगभग 17 प्रतिशत था, जो 2021 तक बढ़कर करीब 38 प्रतिशत तक पहुंच गया. यह केवल राजनीतिक वृद्धि नहीं थी, बल्कि सांस्कृतिक प्रतिक्रिया थी.
रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा था, ‘भारत का इतिहास उसकी आत्मा का इतिहास है.’ आज वही आत्मा पुनः जागृत होती दिखाई दे रही है.
तमिलनाडु में दशकों तक डीएमके की राजनीति ने यह स्थापित करने की कोशिश की कि सनातन परंपरा तमिल अस्मिता की विरोधी है. मंदिरों और हिंदू प्रतीकों का उपहास राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बना. किंतु पिछले कुछ वर्षों में वहां भी एक मौन वैचारिक परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दिया. काशी-तमिल संगमम, रामायण सर्किट और दक्षिण भारत में बढ़ती आध्यात्मिक चेतना ने यह संदेश दिया कि तमिल संस्कृति और सनातन परंपरा परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे की पूरक हैं. यही कारण है कि पहली बार ‘सनातन बनाम द्रविड़’ का विमर्श राष्ट्रीय बहस का विषय बना.
महर्षि अरविंद ने कहा था, ‘सनातन धर्म ही भारत की राष्ट्रीयता है.’ यह कथन आज पहले से अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है. भारत की राष्ट्रीय एकता केवल संवैधानिक ढांचे से नहीं, बल्कि उस सांस्कृतिक चेतना से बनी है जो हजारों वर्षों से समाज को जोड़ती आई है. बीते 12 वर्षों में भारत की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया है. पहली बार विकास और सांस्कृतिक अस्मिता साथ-साथ चलती दिखाई दी. एक ओर देश में आधारभूत संरचना, गरीब कल्याण और डिजिटल शासन पर बल दिया गया, तो दूसरी ओर काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक और अयोध्या में राम मंदिर जैसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रतीकों ने समाज के भीतर नया आत्मविश्वास पैदा किया. उत्तर प्रदेश इस परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है.
2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान दंगे, माफिया, जातीय वर्चस्व और बिजली संकट से होती थी. आज वही उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर, निवेश और कानून व्यवस्था के मॉडल के रूप में चर्चा में है. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डिफेंस कॉरिडोर जैसे प्रकल्प केवल विकास योजनाएं नहीं, बल्कि मानसिक परिवर्तन के प्रतीक हैं. कभी उपेक्षित माने जाने वाले पूर्वांचल और बुंदेलखंड आज विकास की मुख्यधारा में दिखाई दे रहे हैं. इसके विपरीत कई क्षेत्रीय दल अब भी उसी पुरानी राजनीति में उलझे हैं जिसमें दलितों, पिछड़ों और वंचित समाज के भीतर दूसरे हिंदुओं के प्रति अविश्वास पैदा कर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास होता है. समाजवादी राजनीति ने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में यादव बनाम गैर-यादव, दलित बनाम पिछड़ा और हिंदू बनाम हिंदू की रेखाएं खींचीं. कांग्रेस ने दशकों तक मुस्लिम तुष्टिकरण को अपनी रणनीति बनाया। परिणाम यह हुआ कि वास्तविक सामाजिक न्याय कभी स्थापित ही नहीं हो पाया.
बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, ‘देशभक्ति ही धर्म है और धर्म ही भारत की आत्मा है.’ किंतु वोट बैंक की राजनीति ने धर्म को विभाजन का औजार बना दिया. आज वही राजनीति अपने अंतिम दौर में दिखाई दे रही है. 1000 वर्षों की गुलामी में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत को केवल राजनीतिक रूप से नहीं तोड़ा, बल्कि समाज को जातियों और वर्गों में विभाजित करने का भी काम किया. अंग्रेजों ने ‘डिवाइड एंड रूल’ को शासन का औजार बनाया. स्वतंत्रता के बाद भी कई दलों ने उसी रणनीति को नए राजनीतिक पैकेज में जारी रखा, लेकिन अब परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं. गैर-यादव पिछड़े, दलित, आदिवासी और सामान्य वर्ग के बीच एक नई सांस्कृतिक एकजुटता दिखाई दे रही है. अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन ने पहली बार जातीय सीमाओं को व्यापक स्तर पर तोड़ा है.
उत्तर प्रदेश का आगामी चुनाव इसी परिवर्तन की निर्णायक परीक्षा बन सकता है. बंगाल और तमिलनाडु के परिणाम उन दलों के लिए स्पष्ट चेतावनी हैं जो आज भी तुष्टिकरण और विभाजन की राजनीति को ही अपना भविष्य समझ बैठे हैं. कांग्रेस का आधार पहले ही सिमट चुका है. समाजवादी पार्टी यदि अभी भी जातीय ध्रुवीकरण और तुष्टिकरण की राजनीति से बाहर नहीं निकली, तो उसका भविष्य भी बंगाल के वामपंथ और तृणमूल जैसा हो सकता है. भारत बदल रहा है. सनातन की चेतना पुनः जागृत हो रही है. और इतिहास गवाह है, जब भारत अपनी सांस्कृतिक आत्मा के साथ खड़ा होता है, तब विभाजनकारी राजनीति अधिक समय तक टिक नहीं पाती.
(विनम्र सेन सिंह, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. ये लेखक के निजी विचार हैं.)
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