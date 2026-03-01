इजरायल ईरान तनाव को लेकर अलर्ट पर योगी सरकार, दूतावास ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

Iran Israel War: ईरान के हमले के बाद लोगों की चिंता बढ़ गई थी, लेकिन बताया गया है कि इस्राइल में काम कर रहे छह हजार से ज्यादा श्रमिक पूरी तरह सुरक्षित हैं.

इजरायल ईरान तनाव को लेकर अलर्ट पर योगी सरकार, दूतावास ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

Iran Israel War: मध्य एशिया में इस समय हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं. ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद स्थिति और ज्यादा संवेदनशील हो गई है. दोनों देशों के बीच जवाबी कार्रवाई जारी है, जिससे पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ी हुई है. इस तनाव के बीच यूपी सरकार ने ये साफ किया है कि इजरायल में काम कर रहे राज्य के सभी श्रमिक सेफ है.

इजरायल में काम कर रहे यूपी के श्रमिक सुरक्षित

तनाव के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कहा है कि इजरायल में काम कर रहे राज्य के सभी 6004 निर्माण श्रमिक फिलहाल सुरक्षित हैं. सरकार लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है. ये श्रमिक साल 2024 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और इजरायल की सरकारी संस्था Population Immigration and Border Authority के जरिए चुने गए थे. फिलहाल वे इजरायल की अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं.

भारतीय दूतावास श्रमिकों के संपर्क में

तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास तेल अवीव ने सुरक्षा सलाह जारी करते हुए भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने, स्थानीय प्रशासन के निर्देश मानने और बिना जरूरत बाहर न निकलने की सलाह दी है. यूपी सरकार के अधिकारियों ने इजरायल में भारत के राजदूत जेपी सिंह से बात की. दूतावास ने भरोसा दिलाया कि स्थिति नियंत्रण में है और सभी भारतीय श्रमिकों से लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा है. ज्यादातर इमारतों में सुरक्षा शेल्टर भी मौजूद हैं.

सरकार श्रमिकों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है?

राज्य सरकार ने साफ किया है कि श्रमिकों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है. श्रम विभाग लगातार दूतावास और संबंधित एजेंसियों के संपर्क में है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद पहुंचाई जा सके. अधिकारियों को लगातार हालात की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार का कहना है कि विदेश में काम कर रहे श्रमिक प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

हेल्पलाइन नंबर जारी

किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए भारतीय दूतावास ने 24×7 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. जरूरत पड़ने पर +972-54-7520711 और +972-54-2428378 पर संपर्क किया जा सकता है. इसके अलावा इजरायल की एजेंसी Center for International Migration and Integration की ओर से भी हेल्पलाइन 1-700-707-889 शुरू की गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सरकार ने कहा है कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जाएगी और श्रमिकों व उनके परिवारों को हर संभव सहायता दी जाएगी.

