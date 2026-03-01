By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
खामेनेई की मौत से UP के इस गांव में पसरा मातम, 40 दिन के शोक का ऐलान; जानिए क्या है कनेक्शन
इजरायली हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो गई. यह खबर आते ही यूपी के इस गांव में मातम छा गया, 40 दिन के शोक का ऐलान हुआ है. आइए जानते खामेनेई का यहां से क्या कनेक्शन था?
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर ने वैश्विक राजनीति में भूचाल ला दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह घटना इजरायली हमले के बाद हुई, हालांकि हालात अभी भी ठीक नहीं हैं. कई देशों ने शांति की अपील की है, जबकि आम लोगों के बीच डर का माहौल है. विश्लेषकों का मानना है कि अगर टकराव और बढ़ा तो तेल बाजार, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और क्षेत्रीय सुरक्षा पर असर पड़ेगा.
बाराबंकी के किंतूर गांव से कनेक्शन
इस बड़ी खबर के बीच, यूपी के बाराबंकी जिले का किंतूर गांव सुर्खियों में आ गया है. माना जाता है कि खामेनेई के दादा सैयद अहमद मुसावी हिंदी का संबंध इसी गांव से था. बताया जाता है कि 18वीं-19वीं सदी के दौरान, उनका परिवार यहां रहा और अपनी भारतीय जड़ों की पहचान के लिए नाम के साथ हिंदी जोड़ा. गांव के बुजुर्गों का कहना है कि यहां आज भी कुछ पुराने दस्तावेज और पुश्तैनी मकानों की यादें इस रिश्ते की कहानी बयान करती हैं. इसी ऐतिहासिक जुड़ाव की वजह से यह गांव खुद को इस खबर से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है.
गांव में सन्नाटा, 40 दिन का शोक
खबर पहुंचते ही किंतूर गांव में माहौल बदल गया. लोग टीवी और मोबाइल पर अपडेट देखने लगे, घरों में सन्नाटा छा गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि वे इसे सिर्फ एक अंतरराष्ट्रीय घटना नहीं, बल्कि अपने इतिहास से जुड़े अध्याय की तरह देख रहे हैं. गांव के कुछ लोगों ने बताया कि 40 दिन का शोक मनाने का ऐलान हुआ है. इस दौरान धार्मिक सभाएं, दुआ और खामोशी के जरिए श्रद्धांजलि दी जाएगी.
छोटे गांव की बड़ी पहचान
किंतूर गांव के लोग सामान्य जीवन जीते हैं, लेकिन इस ऐतिहासिक जुड़ाव ने उन्हें अचानक वैश्विक चर्चा का हिस्सा बना दिया है. गांव वालों का कहना है कि उन्हें अपने अतीत पर गर्व है, मगर मौजूदा हालात ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया है. हजारों किलोमीटर दूर चल रहा संघर्ष यहां भावनात्मक रूप से महसूस किया जा रहा है. यह घटना दिखाती है कि इतिहास और रिश्ते सीमाओं से बड़े होते हैं और दुनिया में कहीं भी होने वाली हलचल का असर छोटे गांवों तक पहुंच सकता है.
