उत्‍तर प्रदेश के कानपुर (Kanpur search) में एक इत्र बिजनेसमैन (perfume businessman) व समाजवादी पार्टी के नेता पीयूष जैन (Piyush Jain) के यहां छापे (IT Raid in Kanpu) में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश (approx Rs 150cr cash recovered ) मिला है. कल गुरुवार से भारी नकदी की गिनती अभी भी जारी है. सीबीआईसी के इतिहास में छापे में मिली अब तक यह सबसे बड़ी नकदी है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अध्यक्ष विवेक जौहरी के मुता‍कि, छापेमारी में लगभग 150 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं, जिनकी गिनती अभी जारी है. कानपुर में व्यवसायी पीयूष जैन के आवास से नोटों की गिनती के विजुअल्‍स सामने आए हैं. अधिकारियों ने नोट गिनने के लिए कई मशीनें मंगवाई हैं. जैन के मकान में ये नोटों के बंडल कई अलमारियां में भरे हुए मिले.

#WATCH | As per Central Board of Indirect Taxes and Customs chairman Vivek Johri, about Rs 150 crores have been seized in the raid, counting still underway. Visuals from businessman Piyush Jain’s residence in Kanpur. pic.twitter.com/u7aBTJhGxW — ANI (@ANI) December 24, 2021

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अध्यक्ष विवेक जौहरी ने कानपुर में हुई इस छापेमारी पर कहा, ”हमें जानकारी मिली कि त्रिमूर्ति फ्रेग्रेन्सेस बिना इनवॉयस या टैक्स भुगतान के काम कर रही थी. हमने उनकी 3 संस्थाओं की तलाशी ली और लगभग 150 करोड़ रुपए नकद बरामद किए. सीबीआईसी के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी वसूली है. अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.” Also Read - Exclusive Interview With UP CM Yogi: हमें ना आने की ख़ुशी होती है और ना जाने का गम, 2022 में जीतेंगे हम | UP Election 2022

We got the information that Trimurti Fragrances was working without an invoice or tax payment. We searched their 3 entities and recovered approx Rs 150cr cash. This is the biggest recovery ever in the history of CBIC. No arrest has taken place so far: Vivek Johri, Chairman CBIC pic.twitter.com/u4KVtMeEi7 — ANI (@ANI) December 24, 2021

सीबीआईसी अध्यक्ष विवेक जौहरी ने कहा, फर्जी चालान व फर्जी क्रेडिट का मामला दर्ज जीएसटी कानून यह है कि यदि आपका चालान एक निश्चित सीमा से अधिक है तो आपको चालान उत्पन्न करना होगा. तलाशी में हमें एक वस्तु मिली जिस पर जीएसटी कर की दर 28% से अधिक उपकर है.

सपा प्रवक्ता राजीव राय, अखिलेश यादव के ओएसडी जैनेंद्र यादव, व्यापारी राहुल भसीन और ठेकेदार मनोज यादव पर छापा मारे गए थे

बता दें कि आईटी ने बीते 18 दिसंबर से शुरू की अपने कार्रवाई में सपा से जुड़े छापे के बाद करोड़ों रुपए के फर्जी व्यय एवं खोखा कंपनियों का पता लगाया था.

आयकर विभाग ने खोखा कंपनियों के माध्यम से किये गए करोड़ों रुपए के फर्जी व्यय दावों एवं शेयर पूंजी के कथित अंतरण का पता लगाया है. उसने हाल में कर्नाटक एवं उत्तर प्रदेश में कुछ निकायों पर छापा मारा तथा इन कुछ लोगों का संबंध समाजवादी पार्टी से है.

बीते दिनों कारोबारी निकायों पर 30 परिसरों पर छापे मारे गए थे

बीते 21 दिसंबर को कर विभाग के लिए नीति तय करने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश एवं कर्नाटक में असैन्य निर्माण, रियल एस्टेट तथा शैक्षणिक संस्थानों को चलाने में शामिल विभिन्न व्यक्तियों तथा उनके कारोबारी निकायों की 18 दिसंबर को तलाशी की गई थी. 30 परिसरों पर छापे मारे गए थे.

सीबीडीटी ने कहा था कि इस तलाशी अभियान के दायरे में कोलकाता के एक एंट्री ऑपरेटर (फर्जी सौदा करने वाला व्यक्ति) को भी लाया गया, इस अभियान के दौरान उत्तर प्रदेश के लखनऊ, मैनपुरी एवं मऊ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, कोलकाता एवं बेंगलुरु में 30 परिसरों की तलाशी की गयी. बयान के अनुसार तलाशी के दौरान दस्तावेजों की मूल प्रतियों और डिजिटल डाटा समेत ‘अभियोजनयोग्य साक्ष्य’ जब्त किये गये तथा प्राथमिक विश्लेषण से विभिन्न तरीकों से कर चोरी का पता चला.

एक कंपनी के मामले में निदेशकों की 86 करोड़ की अघोषित आय का पता चला

बयान में कहा गया है, यह पाया गया कि असैन्य निर्माण कार्य में लगे कई निकाय करोड़ों रूपये के फर्जी व्यय के दावे में लिप्त थे. फर्जी आपूर्तिकर्ताओं के खाली बिल पुस्तिकाओं, टिकट, हस्ताक्षरित चेकबुक समेत विभिन्न अभियोजन योग्य दस्तावेज पाये गये हैं और जब्त किये गए हैं. आयकर विभाग ने कहा कि एक कंपनी के मामले में तो उसे उसके निदेशकों की 86 करोड़ की अघोषित आय का पता चला. सीबीडीटी ने कहा था, उसमें से संबंधित व्यक्ति ने कबूला कि 68 करोड़ रूपये उसकी अघोषित आय है और उसने कर भुगतान की पेशकश की.

एक मामले में पिछले कुछ सालों में 150 करोड़ रुपए से अधिक का मामला

बयान के अनुसार स्वामित्व संबंधी चिंताजनक एक मामले में पिछले कुछ सालों में 150 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार से जुड़े बही-खाते प्रस्तुत नहीं किए जा सके. विभाग ने कहा कि अघोषित आय एवं निवेशों के लिए खोखा कंपनियों का रास्ता अपनाया गया.

अखिलेश यादव ने कहा कि जब भी भाजपा चुनाव हारने वाली होती है, तब प्रवर्तन एजेंसियों का दुरुपयोग बढ़ जाता है

सपा सूत्रों ने बताया था कि मऊ में पार्टी प्रवक्ता राजीव राय, लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के विशेष कार्याधिकारी रहे जैनेंद्र यादव, व्यापारी राहुल भसीन एवं मैनपुरी में ठेकेदार मनोज यादव के परिसरों पर छापा मारा गया था. राय ने इन छापों को राजनीति से प्रेरित करार दिया. अखिलेश यादव ने कहा कि जब भी भाजपा उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने वाली होती है, तब प्रवर्तन एजेंसियों का दुरुपयोग अधिक बढ़ जाता है.