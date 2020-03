नई दिल्‍ली: उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने महाराष्‍ट्र, उत्‍तराखंड और हरियाणा समेत 12 राज्‍यों की सरकारों से कहा है कि आप अपने यहां रह रहे यूपी के लोगों के खाना और रहने की व्‍यवस्‍था कर दें, हम इन व्‍यवस्‍थाओं पर व्‍यय हुई धनराशि चुक्‍ता कर देंगे.

यूपी के सीएम योगी ने कहा, हमने 12 राज्‍यों के साथ को-ऑर्डिनेट करने के लिए नोडल ऑफिर नियुक्‍त कर दिए हैं, जहां यूपी के लोग रह रहे हैं. देश में लॉकडाउन के चलते कई राज्‍यों में रोजागार के लिए यूपी से गए लोग फंस गए है और कई राज्‍यों से तो लोग पैदल ही अपने घर जाते हुए मिले. यह देखते हुए यूपी की सरकार ने तुरंत कदम उठाते हुए दूसरे राज्‍यों से संपर्क किया है.

CS ने अन्‍य राज्यों में रह रहे उप्र के लोगों के रुकने- भोजन की व्यवस्था की अपील की

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने सीमावर्ती राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि उनके राज्यों में रह रहे उप्र के निवासियों के लिये ठहरने तथा भोजन आदि की जरूरी व्यवस्था की जाए. मुख्य सचिव तिवारी ने कहा कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में लोगों के आवागमन से भारत सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन का उल्लंघन होगा तथा कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने की आशंका भी अधिक हो जाएगी.

I’ve urged CMs of Maharashtra, Uttarakhand&Haryana to arrange food&lodging for citizens of UP living in their states. We will bear the cost of the arrangements. We’ve appointed nodal officers to coordinate with govts of 12 states whose people are living in UP: CM Yogi Adityanath pic.twitter.com/1c1xXSLJ1m

— ANI UP (@ANINewsUP) March 27, 2020