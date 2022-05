UP, jauhar university, Rampur: उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान जमानत पर बाहर आ चुके हैं. वहीं, अब यूपी की योगी आदित्‍यनाथ की सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय में 13 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा वापस लेने की तैयारी में है. रामपुर के जि‍लाधिकारी रविंदर कुमार मंदार ने कहा, हाई कोर्ट ने हाल ही में निर्देश जारी किए हैं कि जिसके तहत जो शत्रु संपत्ति है, उसे वापस लेकर कस्टोडियन विभाग को वापस दिया जाए. रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय में 13 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर वापस लिया जाना है. इसके लिए कार्रवाई की जा रही है.Also Read - आजम खान बोले-मुझे एनकाउंटर की धमकी मिली है, जेल में कच्ची दाल के पानी से रोटी खाने को मिलती थी

रामपुर के डीएम रविंदर कुमार मंदर ने जौहर विश्वविद्यालय में तोड़फोड़ अभियान पर कहा, रामपुर यूपी हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेशों के अनुसार, कस्टोडियन विभाग, जो दुश्मन की संपत्ति बन गया, को वापस लिया जाना है. यह 13 एकड़ के क्षेत्र में फैले विश्वविद्यालय परिसर में है. 30 जून तक प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए. Also Read - आखिरकार आजम खान की रिहाई पर अखिलेश ने तोड़ी लंबी चुप्पी, बोले-झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं...

Rampur UP| As per orders passed by HC, the custodian dept, which became enemy property is to be taken back. It is in university premises spread over an area of 13 acres. The process should be completed by June 30: Ravinder Kumar Mander, DM Rampur on demolition drive at Jauhar Uni pic.twitter.com/plNNrPs9t7

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 20, 2022