लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी ने बुधवार को संगठन में भारी फेरबदल करते हुये पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली को पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है और वहीं लोकसभा में पार्टी के नेता अब श्याम सिंह यादव होंगे, इस जिम्मेदारी को अबतक दानिश अली निभा रहे थे.

Jaunpur BSP (Bahujan Samaj Party) MP Shyam Singh Yadav has replaced Danish Ali as the leader of the party in Lok Sabha.

