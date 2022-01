नई दिल्ली: वायरल वीडियो के बाद विवादों में आए चर्चित ‘हेयर स्टाइलिस्ट’ जावेद हबीब आज मंगलवार को राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष पेश हुए और उन्होंने एक महिला के बालों को ठीक करते समय उसके सिर पर थूकने के लिए लिखित माफी मांगी और कहा कि उनका इरादा किसी को चोट पहुंचाने या अपमान करने का नहीं था. बता दें राष्ट्रीय महिला आयोग ने बीते 7 जनवरी को उस वीडियो को लेकर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब को 11 जनवरी को तलब किया था, जिसमें वह एक महिला के बाल पर थूकते हुए दिख रहे हैं. आयोग ने इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस से भी कहा था कि वह इस वीडियो की सत्यता की जांच करे. यह घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आयोजित एक कार्यशाला के दौरान की है. महिला आयोग ने हबीब को भेजे सम्मन में कहा था कि उसने घटना का गंभीरता से संज्ञान लिया है.Also Read - Sharad Pawar का दावा - UP के 13 विधायक SP में शामिल होंगे, NCP भी साथ में चुनाव लड़ेंगी

@NCWIndia held a hearing today. Mr Habib appeared before NCW & stated that he didn’t intent to hurt or disrespect anyone & submitted a written apology.NCW also directed him to ensure that such a thing is not repeated.NCW had earlier written to @dgpup to take action in the matter. https://t.co/G78fvSv7WK pic.twitter.com/oEbtrlaYIe

— NCW (@NCWIndia) January 11, 2022