भारतीय जनता पार्टी (BJP) की उत्तर प्रदेश इकाई में लंबे समय से संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे सुनील बंसल (Sunil Bansal) को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया. पार्टी की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई. भाजपा महासचिव अरुण सिंह के हवाले से जारी बयान में कहा गया कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुनील बंसल को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है. इसके साथ ही उन्हें पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना के प्रभारी की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है.Also Read - सुनील बंसल राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए, धर्मपाल सिंह यूपी बीजेपी के महामंत्री बने, कर्मवीर सिंह को झारखंड की जिम्मेदारी

BJP National President JP Nadda appoints Sunil Bansal, General Secretary of BJP UP as the National General Secretary of the party pic.twitter.com/V89NTfiIf9

— ANI (@ANI) August 10, 2022