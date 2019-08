नई दिल्‍ली: उत्‍तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित यूपी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, सैफई के सीनियर छात्रों ने अपने जूनियर छात्रों के साथ ऐसी रैगिंग ली है , जिसमें दर्जनों जूनियर छात्रों के सिर के बाल मुंडवा दिए गए हैं. मामला सामने आने के बाद मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रशासन सकते में है. सामने आई फोटोज में कैम्‍पस में कई जूनियर छात्रों के सिर बिना बालों के नजर आ रहे हैं.

बताया जा रहा है कि इन्‍हें अनुशासन के नाम पर सीनियर कई तरह से प्रताड़ित करते हैं. इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. वहीं, वाइस चॉन्‍सलर ने कहा, ” यदि यहां कोई अनुशासनहीनता हुई है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Etawah: Junior students of UP University of Medical Sciences,Saifai seen with shaved heads on campus, allegedly as part of ragging. Vice Chancellor says “If there has been any indiscipline,strict action will be taken. Students can approach at least their warden. I’ll keep an eye” pic.twitter.com/DpKrCfRARe

— ANI UP (@ANINewsUP) August 20, 2019