Kalyan Singh Health Update: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह (Former UP CM Kalyan Singh) की तबीयत खराब है और उन्हें लखनऊ में संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (SGPGI) में भर्ती कराया गया है. यहां डॉक्टर उनकी सेहत पर लगातार नजरें बनाए हुए हैं. इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि उनकी हालात नाजुक बनी हुई है. हालांकि कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह इन सभी खबरों को निराधार बताया है.Also Read - UP Corona News: यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 112 मरीज और 10 लोगों की मौत, करीब 1800 एक्टिव केस

उन्होंने कहा कि आदरणीय कल्याण सिंह का स्वास्थ्य पहले से बेहतर है. वे बहुत जल्द रिकवर कर रहे हैं. आज सुबह से कुछ अफवाहें चल रही हैं. मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि अफवाहों पर विश्वास ना करें. वे(कल्याण सिंह) पहले से बेहतर हैं. स्वस्थ हैं. मालूम हो उनकी सेहत को लेकर भाजपा नेताओं से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) तक चिंतित हैं. उन्होंने आज शुक्रवार को सिंह के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और कहा कि पूरे भारत में लोग उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं. Also Read - UP News: दो भाईयों ने किया नाबालिग संग गैंगरेप, जबरन खिलाईं गर्भपात की गोलियां, वीडियो भी बनाया

He (Former CM Kalyan Singh) is better, recovering well. Rumours are rife (that he is not keeping well). PM Modi also called up to enquire about his health, I request people not to fall for rumours: Sandeep Singh, Kalyan Singh's grandson clarifies on his health. pic.twitter.com/jFhLvHRBuN

— ANI UP (@ANINewsUP) July 9, 2021