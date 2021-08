LIVE: भाजपा के पुरोधा नेता कल्याण सिंह का शनिवार की शाम निधन हो गया. पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक कल्याण सिंह ने शनिवार को लखनऊ के संजय गांधी पीजीआइ में अपनी अंतिम सांसे लीं. उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को शनिवार की रात से ही उनके पौत्र और योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री संदीप सिंह के सरकारी आवास पर रखा गया है, जहां भाजपा के शीर्ष नेता उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अपने दिवंगत नेता को प्रदान कर रहे हैं.Also Read - UP News: नहीं रहे राममंदिर आंदोलन के नायक कल्याण सिंह, यूपी में तीन दिन का राजकीय शोक घोषित, कल होगा अंतिम संस्कार

पीएम मोदी पहुंचे लखनऊ

दिवंगत नेता के अंतिम दर्शन के लिए नरेन्द्र मोदी विशेष विमान से लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशल एयरपोर्ट, अमौसी पर उतरे. वहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा भाजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह ने उनकी अगवानी की. पीएम नरेन्द्र मोदी के साथ ही उनकी सरकार में गृह मंत्री अमित शाह तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लखनऊ आकर उनके अंतिम दर्शन करेंगे.

यूपी में तीन दिन के राजकीय शोक के साथ ही उत्तराखंड में भी एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है.

Uttarakhand Government declares a one-day state mourning today, following the demise of former Uttar Pradesh CM Kalyan Singh. Then national flag will be flown at half-mast.

