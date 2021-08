LIVE: भाजपा के पुरोधा नेता कल्याण सिंह का शनिवार की शाम निधन हो गया. पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक कल्याण सिंह ने शनिवार को लखनऊ के संजय गांधी पीजीआइ में अपनी अंतिम सांसे लीं. उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को शनिवार की रात से ही उनके पौत्र और योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री संदीप सिंह के सरकारी आवास पर रखा गया था, जहां भाजपा के शीर्ष नेताओं ने उनके अंतिम दर्शन किए और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अपने दिवंगत नेता को प्रदान किया.Also Read - UP News: नहीं रहे राममंदिर आंदोलन के नायक कल्याण सिंह, यूपी में तीन दिन का राजकीय शोक घोषित, कल होगा अंतिम संस्कार

कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लाया गया है. यहां से पार्थिव शरीर को अलीगढ़ ले जाया जाएगा जहां सोमवार को गंगा तट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. Also Read - उमा भारती ने कहा- कल्याण सिंह चापलूसी और साजिश का नहीं, साहस का रास्ता चुनते थे

कल्याण सिंह ने जाहिर की थी अंतिम इच्छा Also Read - पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह नहीं रहे, PM मोदी ने जताया शोक, यूपी में तीन दिन का राजकीय शोक

कल्याण सिंह ने अपने एक भाषण में कहा था कि मैंने अपना जीवन भाजपा के लिए समर्पित किया है, मैं चाहता हूं कि मैं मरूं तो मेरा शव भी भाजपा के झंडे में ही जाए. पार्टी कार्यालय में पीएम मोदी की मौजूदगी में जेपी नड्डा ने कल्याण सिंह की आखिरी इच्छा पूरी की गई. नड्डा ने कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को भाजपा के झंडे से ढंका और वहां मौजूद सभी लोगों ने श्रद्धांजलि दी.

पीएम मोदी ने कहा-आज हमने एक सक्षम नेता को खो दिया

दिवंगत नेता के अंतिम दर्शन के लिए नरेन्द्र मोदी विशेष विमान से लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशल एयरपोर्ट, अमौसी पर उतरे और वहाें से वो संदीप सिंह के आवास पर पहुंचे और दिवंगत नेता कल्याण सिंह का अंतिम दर्शन किया और श्रद्धांजलि दी.

पीएम मोदी ने कहा कि आज हमने एक सक्षम नेता खो दिया. हमें उनकी क्षतिपूर्ति के लिए उनके मूल्यों और संकल्पों को लेकर अधिकतम प्रयास करना चाहिए. हमें उनके सपनों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए. मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि कल्याण सिंह को उनके द्वारा जगह दें और उनके परिवार को इस दर्द को सहन करने की शक्ति दें.

#WATCH | Uttar Pradesh: PM Narendra Modi pays his last respects to former UP CM Kalyan Singh at the latter’s residence in Lucknow. pic.twitter.com/LMPDk0Zwqf

— ANI (@ANI) August 22, 2021