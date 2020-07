Kanpur Encounter: कानपुर मुठभेड़ मामले में अपने आठ जवानों को खोने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. बीती रात पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी विकास दुबे के साथी अमर दुबे को मार गिराया. अमर दुबे पर 25 हजार रुपये का इनाम था. Also Read - Kanpur Encounter: कुख्यात गैंग्सटर विकास दूबे के दाहिने हाथ अमर दूबे की एनकाउंटर में मौत

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गैंगस्टर विकास दुबे का साथी अमर दुबे हमीरपुर के मौदहा में स्पेशल टास्क फोर्स के साथ मुठभेड़ में मारा गया. वह पिछले हफ्ते कानपुर के बिकरू गांव में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या की वारदात में शामिल था. Also Read - यूपी: STF के डीआईजी अनंत देव का ट्रांसफर, 8 पुलिस वालों की जान लेने वाले विकास दुबे के करीबियों के साथ तस्वीरें हुई थीं वायरल

इससे पहले कानपुर के बिकरु गांव में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद सवालों के घेरे में आए चौबेपुर थाने में तैनात सभी 68 पुलिसकर्मियों को मंगलवार रात लाइन हाजिर कर दिया गया. इसके अलावा कुछ समय पहले कानपुर के एसएसपी रहे एक पुलिस उपमहानिरीक्षक को भी स्थानांतरित कर दिया गया है. Also Read - पुलिसकर्मी हुए शहीद तब घर से भागी थी विकास दुबे की पॉलिटिशियन पत्नी, लोग बोले- नौकर भी 'भाभी जी' से...

Kanpur encounter case: Amar Dubey, close aide of history-sheeter Vikas Dubey, has been killed in an encounter with Uttar Pradesh Special Task Force (STF) in Hamirpur today. pic.twitter.com/dygqgNaUNP

— ANI UP (@ANINewsUP) July 8, 2020