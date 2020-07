नई दिल्ली: कानपुर में गुरुवार की रात को बदमाशों ने दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया. हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने के इरादे से बिकरू गांव गई पुलिस वालों पर बदमाशों ने जमकर फायरिंग की जिसमें आठ पुलिस कर्मी अपनी जान गंवा बैठे. इस घटना में एक सीओ, एक एसओ, एक चौकी इंचार्ज और पांच सिपाही शहीद हुए हैं. इसके अलावा 4 सिपाही घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है जिनमें एक गंभीर है. Also Read - History sheeter Vikas Dubey: मात्र 19 साल की उम्र में दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री की हत्या की थी, यहां जानिए हिस्ट्री-शीटर का इतिहास

इस घटना में -देवेंद्र कुमार मिश्र, सीओ बिल्हौर, महेश यादव, एसओ शिवराजपुर, अनूप कुमार, चौकी इंचार्ज मंधना, नेबूलाल, सब इंस्पेक्टर शिवराजपुर, सुल्तान सिंह, कांस्टेबल थाना चौबेपुर, राहुल, कांस्टेबल बिठूर, जितेंद्र, कांस्टेबल बिठूर, बबलू, कांस्टेबल बिठूर शहीद हुए हैं.

Eight Policemen who lost their lives after being fired upon by criminals in Kanpur today are — CO Devendra Kumar Mishra, SO Mahesh Yadav, Chowki Incharge Anup Kumar, Sub-Inspector Nebulal, Constables Sultan Singh, Rahul, Jitendra and Bablu.

STF has been deployed. IG/STF is reaching the spot. Kanpur STF is already at work. A large scale opeartion is being carried out. This is in continuation with the operation for which the team had gone there in the first place: DGP HC Awasthi pic.twitter.com/lLhd5MNFXV

