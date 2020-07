नई दिल्‍ली/लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश पुलिस ने कानपुर एनकाउंटर मामले में फरार कुख्‍यात विकास दुबे के अलावा उसके 15 साथियों की तस्‍वीरें जारी की है. यूपी पुलिस के अतिरिक्‍त पुलिस महानिदेश के कहा है कि जब तक विकास दुबे और साथियों को अरेस्‍ट नहीं कर लेते हैं, तब तक चुप नहीं बैठेंगे. यह बात UP Police के एडीजी (law & order) प्रशांत कुमार ने मंगलवार को कही है. Also Read - Kanpur Encounter: जांच के घेरे में आए चौबेपुर थाने से कई पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज

बता दें कि 2/3 जुलाई की रात कानपुर में चौबेपुर थाना क्षेत्र के गांव बिकरू निवासी दुर्दांत अपराधी विकास दुबे को उसके गांव पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया था, जिसमें एक क्षेत्राधिकारी, एक थानाध्यक्ष समेत आठ पुलिसकर्मी मारे गए थे. इस दौरान पांच पुलिसकर्मी, एक होमगार्ड और एक आम नागरिक घायल हुआ था. Also Read - कानपुर कांड: शहीद हुए सीओ की बेटी वैष्णवी ने कहा- अब मैं डॉक्टर नहीं, पुलिस अफसर बनना चाहती हूं

यूपी पुलिस ने मंगलवार को यूपी पुलिस ने कुख्‍यात अपराधी विकास दुबे के जिन 15 साथियों के नाम जारी किए हैं, उनमें हैं अमर दुबे, विष्‍णुपाल सिंह उर्फ जिलेदार, शिव तिवारी, राम नरेश नागर, मनोज, चंद्रजीत, संतोष कुमार, रणवीर, लाला राम, जीत कुमार, इंद्रजीत, सत्‍यम उर्फ लुट्टन, नाहर सिंह उर्फ धर्मेंद्र सिंह हैं.

UP Police के एडीजी ने कहा कि घायल पुलिसकर्मी खतरे के बाहर हैं. मुख्‍यमंत्री ने घटनास्‍थल का दौरा किया था और मृतकों के परिवारों से मिले थे. शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं और अतिरिक्‍त पेंशन और परिवार के एक सदस्‍य को जॉब की घोषणा की गई है.

एडीजी ने कहा 40 टीमें और एसटीएफ काम कर रही हैं. हम उसके (विकास दुबे) साथियों और पारिवारिक सदस्यों के बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं. उनके पास हथियारों का इतना बड़ा जखीरा कहां से आया? किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया? जानकारी मिली कि किसी ने इसे अपने घर पर छिपा रखा था.

यूपी के एडीजी (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने कहा, पूरे घर की तलाशी ली गई और 2 किलो विस्फोटक पदार्थ, 6 देसी पिस्तौल, 15 क्रूड बम और 25 कारतूस बरामद किए गए.

यूपी के एडीजी ने कहा, मीडिया में यह वायरल है कि कानपुर एनकाउंटर में अपनी जान गंवाने वाले सर्किल ऑफिसर देवेंद्र मिश्रा ने एक पत्र लिखा था. इसकी जांच के लिए DGP ने एक IG स्तर के अधिकारी को भेजा है. जांच में सच सामने आएगा.

एक ऑडियो क्लिप भी जारी की गई है, लेकिन इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है. यह तत्कालीन एसएसपी, पुलिस स्टेशन इंचार्ज और सर्कल ऑफिसर के बीच हुई बातचीत है. इसका सत्यापन किया जा रहा है. अगर जरूरत पड़ी तो सर्किल ऑफिसर के कंप्यूटर का फोरेंसिक टेस्ट भी किया जाएगा.

An audio clip has also been released but there is nothing objectionable in it. It is a conversation between the then SSP, Police Station Incharge & Circle Officer. It’s being verified. If needed forensic test of the computer of Circle Officer will also be done : ADG (law & order) https://t.co/3fsgNzkcDe

— ANI UP (@ANINewsUP) July 7, 2020