Kanpur Metro, Kanpur, Metro, Kanpur Metro Corporation, UPMRC, News: उत्‍तर प्रदेश के कानपुर शहर की मेट्रो ट्रेन (Kanpur Metro Train) आज सोमवार (25 अक्‍टूबर 2021) को पहली बार टेस्‍ट ट्रैक पर दौड़ी. यह ट्रायल सोमवार को शाम शुरू हुआ. इसका वीडियो सामने आया है. यह ट्रायल तीन डिब्‍बों के साथ शुरू किया गया. आगामी 28 अक्टूबर को मेट्रो मुख्‍य ट्रैक पर स्‍पीड ट्रायल करेगी.Also Read - UP कांग्रेस के नेता राजेश पति त्र‍िपाठी और उनके बेटे ललितेश पति त्र‍िपाठी TMC में शामिल हुए

#WATCH | Kanpur Metro today commenced a run on test-track in depot. Extremely satisfying and fulfilling achievement for the whole team of UPMRC. We will be achieving bigger goals in the next few months: Kumar Keshav, MD, UPMRC

(Video source: Kanpur Metro Corporation) pic.twitter.com/tVXJ8ynZFx

— ANI UP (@ANINewsUP) October 25, 2021