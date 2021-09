Kanpur Metro News: कानपुर मेट्रो का काम जोर-शोर से चल रहा है. इसी क्रम में कानपुर वालों के लिए अच्छी खबर है, जो मेट्रो के चलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. कानपुर में पहली प्रोटोटाइप ट्रेन पहुँच गई है. ये पहला मौका है जब कानपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को ये पहली प्रोटोटाइप ट्रेन मिल गई है.Also Read - दिल्ली मेट्रो के स्टेशनों पर ट्रांसजेंडर कर सकते हैं पृथक शौचालय का इस्तेमाल, अब तक केवल दिव्यांगों के लिए थी ये सुविधा

कानपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के मुताबिक कानपुर मेट्रो का काम बेहद तेजी से चल रहा है. रेल कॉर्पोरेशन को आज प्रोटोटाइप ट्रेन भी मिल गई है. अधिकारियों के अनुसार, जो प्रोटोटाइप ट्रेन मिली हैं, उसके तीन कोच हैं. इस ट्रेन को छः हफ़्तों के भीतर तैयार किया जायेगा. इसके बाद इसे रिसर्च डिजाइन को दिया जायेगा. और फिर ट्रायल के लिए सौंपा जायेगा.

Kanpur Metro Rail Corporation received its first prototype train today

“The train has three cars. We will be readying this train for next six weeks & will then hand over to Research Design and Standards Organisation for trials,” says Kumar Keshav, MD, UP Metro Rail Corporation pic.twitter.com/jTlkKsthdL

