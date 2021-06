Kanpur Road Accident: उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक भीषण सड़क हादसे में 17 लोगों की जान चली गई. हादसा मंगलवार देर रात थाना सचेंडी के पास स्थित एक बिस्कुट फैक्टरी के सामने हुई जब AC बस और टेम्पो की आपस में टक्कर हो गई. हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जबकि 4 की हालत गंभीर है. टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेंपो उछलकर हाइवे किनारे जा गिरी, वहीं बस भी अनियंत्रित होकर पलट गई. घायलों को लाला लाजपत राय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. बस दिल्ली से लखनऊ जा रही थी. Also Read - Uttar Pradesh (UP) News Update: टीकाकरण के लिए जानकारी जुटाने पर महिला संग मारपीट, ग्रामीण बोले- हमें नहीं लगवानी वैक्सीन

उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है. ज्यादा जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.

Kanpur: 17 people lost their lives after a collision between a bus and an auto in Sachendi area.

"Four people are undergoing treatment at Hallet hospital. The bus was going to Delhi from Lucknow," IG Mohit Agrawal says. pic.twitter.com/iuCBSs0Cf0

