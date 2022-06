कानपुर के बेकनगंज इलाके में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात से करीबी के घर पर बुल्डोजर चला है. कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) की टीम ने स्वरूप नगर इलाके में स्थिति एक बिल्डिंग को गिरा दिया. यह इमारत बिल्डर मोहम्मद इश्तियाक की बताई जा रही है जोकि हिंसा का मास्टरमाइंड जफर हयात का करीबी माना जाता है. पुलिस ने इस बिल्डिंग को अवैध बताया है जिसकी वजह से उसे ध्वस्त कर दिया गया. केडीए के एक अधिकारी ने बताया कि इस कार्रवाई को बेकन गंज में हुई हिंसा से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. यह रूटीन कार्रवाई है.Also Read - प्रयागराज हिंसा में माफिया अतीक अहमद का कनेक्शन आया सामने, AIMIM नेता पर भीड़ को उकसाने का आरोप

मिली जानकारी के अनुसार, तीन मंजिला इस बिल्डिंग को अवैध तरीके से बनाया गया था. जितना नक्शा पास कराया गया था उससे ज्यादा हिस्से में इमारत बनाई गई थी. Also Read - पैगंबर विवादः प्रयागराज में हिंसक प्रदर्शन में DM घायल, सीएम योगी बोले- उपद्रवियों के खिलाफ करें कड़ी कार्रवाई

#WATCH | Uttar Pradesh: An illegal construction of businessman Mohammad Ishtiaq being demolished by the Kanpur Development Authority (KDA) in Kanpur. pic.twitter.com/DUU8rb6Uuy

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 11, 2022