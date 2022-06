कानपुर के बेकनगंज के जिस इलाके में हिंसा हुई थी वहां आज विशेष इंतेज़ाम किये गए है। कई पॉइंट्स बनाये गए है जहां पर पुलिस को तैनात किया गया है. सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ को रोकने के लिए कानपुर और लखनऊ में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू की गई है.अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि संवेदनशील इलाकों और पूजा स्थलों पर रणनीतिक रूप से पुलिस की तैनाती की गई है. धार्मिक सद्भाव खराब न हो इसके लिए पुलिस इलाके के प्रबुद्ध लोगों से भी संपर्क कर रही है.Also Read - क्या अखिलेश यादव से नाराज हैं ओम प्रकाश राजभर? उपचुनाव में किसका देंगे साथ, सुभासपा प्रमुख ने दिया जवाब

प्रशांत कुमार ने कहा कि पुलिस अधिकारी शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए मौलवियों और समूह के अन्य नेताओं के संपर्क में हैं. एडीजी ने कहा कि फिरोजाबाद, शामली, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर और लखनऊ सहित संवेदनशील जिलों में विशेष तैनाती की गई है.

Uttar Pradesh | Security tightened in Kanpur in view of the violence that broke out here on June 3. pic.twitter.com/JGjLAafHbr

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 10, 2022