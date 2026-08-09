बरेली: कांवड़ रूट पर बेच रहे थे चिकन, पुलिस ने 4 को हिरासत में लिया, दुकान पर चला JCB

बरेली में कांवड़ यात्रा रूट पर चिकन बिरयानी बेचने के आरोप में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया. पुलिस ने दुकान का शेड और काउंटर भी हटाया.

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दुकानदारों को पहले ही बिक्री बंद करने की चेतावनी दी जा चुकी थी. (Photo from IANS)

बरेली में कांवड़ यात्रा रूट पर दो दुकानों पर पुलिस की छापेमारी हुई

नॉनवेज बेचने के आरोप में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया

एक दुकान पर पहले चेतावनी देने के बावजूद चिकन बिरयानी बिक रही थी

पुलिस ने JCB से दुकान का टिन शेड और काउंटर हटवा दिया

Kanwar 2026: यूपी के बरेली में कांवड़ यात्रा के रूट पर नॉनवेज खाना बेचने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया. जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने दो दुकानों पर छापेमारी की, जहां मांसाहारी खाना बेचे जाने की शिकायत मिली थी. बता दें प्रशासन ने पहले ही सावन महीने में कांवड़ियों के तय रास्तों पर मीट, चिकन, मछली और दूसरी नॉनवेज खाने की बिक्री पर रोक लगाई दी थी. साथ ही चेतावनी दी गई थी कि नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

चेतावनी के बाद भी चल रही थी चिकन बिरयानी की दुकान

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार को पुलिस को सूचना मिली कि बहेड़ी के पुराने रोडवेज बस स्टैंड के पास एक दुकान पर चिकन बिरयानी बेची जा रही है. जबकि दुकानदारों को पहले ही बिक्री बंद करने की चेतावनी दी जा चुकी थी. पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दुकान संचालकों सलमान और रईस को हिरासत में ले लिया. कार्रवाई के दौरान मौके पर JCB भी बुलाया गया और दुकान का टिन शेड और काउंटर हटा दिया गया.

दूसरी दुकान पर भी पुलिस ने की छापेमारी

इसके बाद पुलिस ने बेकरी इलाके के पास एक दूसरी दुकान पर भी छापा मारा. यहां से दो और लोगों को हिरासत में लिया गया. पुलिस के मुताबिक, इन दोनों ही दुकानदारों को कांवड़ यात्रा के दौरान नॉनवेज बिक्री बंद करने की पहले चेतावनी दी गई थी, लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद दुकानें चलती रहीं. सर्किल ऑफिसर ने कहा कि सावन महीने में प्रमुख कांवड़ मार्गों पर नॉनवेज बिक्री को लेकर पहले ही दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आगे भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

दिल्ली में भी मीट दुकानों पर कार्रवाई के निर्देश

बता दें कांवड़ यात्रा रूट पर नॉनवेज बिक्री को लेकर सिर्फ बरेली ही नहीं, दिल्ली में भी सख्ती है. जून में दिल्ली नगर निगम (MCD) ने कांवड़ मार्गों और 308 कांवड़ शिविरों के आसपास चल रही अवैध और बिना लाइसेंस वाली मीट दुकानों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे. ऐसे में कांवड़ यात्रा के दौरान संवेदनशील इलाकों में प्रशासन और पुलिस की निगरानी लगातार जारी है.