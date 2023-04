कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका: पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर ने विधायक पद से दिया इस्तीफा, कांग्रेस से मिला ऑफर

Hindi Uttar Pradesh

कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका: पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर ने विधायक पद से दिया इस्तीफा, कांग्रेस से मिला ऑफर

बीजेपी की राज्य इकाई के पूर्व अध्यक्ष और छह बार विधायक रहे पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद तीन दशक तक भाजपा के साथ रहने के बाद अलग हो गए

कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर ने आज रविवार को हुब्बालि-धारवाड़ मध्य सीट से विधायक के पद से इस्तीफ़ा विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी को सौंप दिया.

Karnataka Assembly Election 2023, बेंगलुरु: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर (Former CM Jagadish Shettar) ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव (Karnataka Assembly Election 2023) से पहले बीजेपी (BJP) को बड़ा देते हुए रविवार को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने BJP द्वारा टिकट नहीं दिए जाने से नाराज होकर यह फैसला किया, जिसके तुरंत बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने उन्हें पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है.

भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने यह स्पष्ट किया था कि शेट्टर को इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया. कांग्रेस उन्हें अपनी पार्टी में आने का ऑफर दिया है. जब उनसे कांग्रेस में जाने को लेकर मीडियाकर्मियों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा, मैंने अभी तय नहीं किया है.

#WATCH | BJP leader & Former Karnataka CM Jagadish Shettar tenders his resignation as an MLA to Karnataka Assembly Speaker, Vishweshwar Hegde Kageri, at Sirsi. pic.twitter.com/v0RNQcdj6C — ANI (@ANI) April 16, 2023

हुब्बालि-धारवाड़ मध्य सीट से विधायक शेट्टर उत्तर कन्नड़ जिले के सिरसी पहुंचे और विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी को अपना इस्तीफा सौंपा. सिरसी से विधायक के रूप में इस्तीफा देने के बाद जगदीश शेट्टार ने कहा, मैं केवल हुबली-धारवाड़-मध्य के लिए विधायक सीट चाहता था… मैंने राज्य में पार्टी के विकास में योगदान दिया था.

बीजेपी नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में कहा, कर्नाटक के लोग जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी को कभी माफ नहीं करेंगे.

#WATCH | “The people of Karnataka will not forgive Jagadish Shettar and Laxman Savadi,” says BJP leader and former Karnataka CM, BS Yediyurappa in Bengaluru. pic.twitter.com/gTaegB7GQr — ANI (@ANI) April 16, 2023

कर्नाटक के लिए भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी और राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने शनिवार देर रात तक शेट्टर को मनाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ और उन्होंने रविवार को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया.

बीजेपी की राज्य इकाई के पूर्व अध्यक्ष और छह बार विधायक रहे शेट्टर ने शनिवार को कहा था कि वह विधानसभा से इस्तीफा देंगे और तीन दशक तक भाजपा के साथ रहने के बाद पार्टी से अलग हो जाएंगे. शेट्टर ने यह भी कहा था कि वह आगामी विधानसभा चुनाव निश्चित रूप से लड़ेंगे, इस बीच, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बी के हरिप्रकाश ने कहा कि यदि शेट्टर उनकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, तो पार्टी उनका स्वागत करेगी.

हरिप्रसाद ने शेट्टर को एक ईमानदार मुख्यमंत्री करार देते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में उन पर कोई आरोप नहीं लगे. वहीं, भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें पार्टी में बनाए रखने के प्रयास किए थे. उन्होंने एक संवाददाता के सवाल के जवाब में स्पष्ट किया कि शेट्टर को इस बार चुनाव मैदान में नहीं उतारने के पार्टी के फैसले के पीछे कोई साजिश नहीं है. (BHASHA-ANI)

