Coronavirus India Update News: देश में कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार लगातार राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है. प्रधानमंत्री संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार उच्च स्तरीय बैठकों कर रहे हैं. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज गुरुवार को भी कोरोना से उपजे हालात का जायजा लेने के लिए दस राज्यों के जिला अधिकारियों के साथ अहम बैठक भी की. इसके अलावा पीएम ने आज ट्वीट कर अहम जानकारी दी. उन्होंने कहा कि वो कल शुक्रवार को सुबह ग्यारह बजे उन डॉक्टरों और फ्रंटलाइन वर्करों से बातचीत करेंगे जो काशी (Kashi Also known as Varanasi, Banaras) में कोरोना वायरस महमारी के खिलाफ महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ (Fight Against COVID Pandemic) रहे हैं.

ट्वीट के साथ पीएम मोदी ने पीएमओ की एक प्रेस रिलीज (PMO Press Release) का लिंक भी शेयर किया है. इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 मई 2021 को सुबह 11 बजे वाराणसी के डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे. इस दौरान पीएम पंडित राजन मिश्रा कोविड हॉस्पिटल सहित वाराणसी में विभिन्न कोविड हॉस्पिटलों के काम की समीक्षा करेंगे. पीएम जिले में गैर-कोविड अस्पतालों के कामकाज की भी समीक्षा करेंगे. प्रधानमंत्री वाराणसी में कोविड की दूसरी लहर से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों और भविष्य की तैयारियों पर भी चर्चा करेंगे.

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश (UP Covid-19 Update News) में अब कोरोना का संक्रमण घटने लगा है. पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 7,336 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 19,669 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है. इस दौरान 282 लोगों की मौत हो गई है. राज्य में कोरोना संक्रमण से रिकवरी की दर बढ़कर 91.4 फीसदी हो गई है. चौबीस घंटों के दौरान सबसे ज्यादा 29 लोगों की मौत लखनऊ में हुई है. वहीं आगरा और एटा में 14-14 लोगों की मौत हो गई है. इसी प्रकार गाजीपुर और मेरठ में 13-13, गाजियाबाद में 12, बस्ती, आजमगढ़ व सहारनपुर में 9-9 लोगों की मृत्यु हुई है. लखनऊ 493, गौतम बुद्ध नगर 355, सहारनपुर 344, मेरठ 342, गोरखपुर 309, गाजियाबाद 307, बुलंदशहर 291, वाराणसी 240, मुजफ्फरनगर 201 केस मिले हैं.

At 11 AM tomorrow, 21st May, will be interacting with doctors and frontline workers who are working tirelessly to contain COVID-19 in Kashi. https://t.co/RuopsFsKNr

