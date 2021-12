SP, Kashi Vishwanath Corridor, Akhilesh Yadav, BJP, लखनऊ: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष (SP President) अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM MODI) द्वारा उद्घाटन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर (Kashi Vishwanath Corridor inauguratation) काशी विश्वनाथ कॉरिडोर करने से एक दिन पहले ही रविवार को इसकी शुरुआत अपने मुख्यमंत्रित्व काल में होने होने का दावा कर दिया है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा करते हुए कहा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की थी. हम दस्तावेज भी देंगे, क्योंकि इस बार हम सबूत के साथ बात करेंगे. यह सब इसलिए हो रहा है ताकि सरकार किसानों को दुगनी आमदनी देने से बच जाए. यह ध्यान भटकाने वाला है. साथ ही पूर्व सीएम ने यह भी आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा बुनियादी सवालों से ध्यान हटाने के लिए जनता को दूसरे मुद्दों में उलझा रही है. बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को महत्वाकांक्षी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे.Also Read - Kashi Vishwanath Corridor Project: तैयार श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ये हैं फोटोज

Lucknow | The Kashi Vishwanath corridor was initiated by Samajwadi Party. We will give documents as well, because this time, we will talk with proof. All this is happening so that the govt escapes providing double income to farmers; it’s a distraction: SP President Akhilesh Yadav pic.twitter.com/TMjSqZ0iTc

