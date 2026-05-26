लखनऊ का कसमंडी विवाद क्यों बना बड़ा मुद्दा? संतों के समर्थन से गरमाई बहस

लखनऊ के कसमंडी विवाद में अब इतिहास, धार्मिक पहचान और राजनीति की एंट्री हो चुकी है. पासी समाज के दावे, ASI जांच की मांग और अयोध्या संतों के समर्थन से मामला गरमा गया है.

Published date india.com Published: May 26, 2026 8:55 PM IST
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लखनऊ का कसमंडी विवाद क्यों बना बड़ा मुद्दा? संतों के समर्थन से गरमाई बहस

भावेष पांडेय, लेखक: लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में स्थित कसमंडी का विवाद अब सिर्फ किसी पुराने ढांचे के मालिकाना हक तक सीमित नहीं रह गया है. पिछले कुछ दिनों में यह मामला तेजी से चर्चा में आया है और अब इसमें इतिहास, धार्मिक दावे, सामाजिक पहचान और राजनीति जैसे कई पहलू जुड़ते नजर आ रहे हैं. एक तरफ पासी समाज इस जगह को अपने पूर्वज महाराजा कंस पासी का प्राचीन किला और शिव मंदिर परिसर बता रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष इस मकबरा और मस्जिद होने का दावा कर रहा है. इसी वजह से यह विवाद अब केवल जमीन या इमारत का नहीं, बल्कि पहचान और विरासत का सवाल बनता जा रहा है.

पासी समाज कर रहा ऐतिहासिक विरासत का दावा

पासी समाज का कहना है कि कसमंडी का यह परिसर उनके पूर्वज राजा कंस पासी से जुड़ा हुआ है. समाज के लोग दावा कर रहे हैं कि 980 से 1031 ईस्वी के बीच यह इलाका राजपासी शासकों के नियंत्रण में था. अपने दावे को मजबूत करने के लिए वे गजेटियर और पुराने ऐतिहासिक दस्तावेजों का हवाला दे रहे हैं. साथ ही ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से जांच कराने की मांग भी कर रहे हैं. पासी समाज के लोग यह भी कहते हैं कि उनके पूर्वजों ने इस्लामी आक्रांताओं के खिलाफ संघर्ष किया था. इसलिए उनके लिए यह सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं, बल्कि अपने इतिहास और सम्मान को दोबारा सामने लाने की कोशिश भी है. यही वजह है कि इस मामले को सामाजिक अस्मिता से जोड़कर देखा जा रहा है.

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अयोध्या के संतों के समर्थन से बदला माहौल

मामले में नया मोड़ तब आया जब अयोध्या के कई संतों और हनुमानगढ़ी के महंतों ने खुलकर पासी समाज का समर्थन किया. संतों के बयान आने के बाद यह विवाद स्थानीय स्तर से निकलकर बड़े धार्मिक और सामाजिक विमर्श का हिस्सा बनता दिख रहा है. माना जा रहा है कि संतों के समर्थन से पासी समाज के आंदोलन को नई ताकत मिली है. यह समर्थन केवल धार्मिक सहमति तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक तरह का नैतिक और वैचारिक समर्थन भी समझा जा रहा है. इसी कारण अब इस मामले पर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की नजर भी बढ़ती जा रही है.

ASI जांच की मांग से नया मोड़

पासी समाज और हिंदू पक्ष लगातार ASI और राज्य पुरातत्व विभाग से जांच कराने की मांग कर रहे हैं. उनका मानना है कि वैज्ञानिक और पुरातात्विक जांच से यह साफ हो सकता है कि उस परिसर का असली इतिहास क्या है. अगर जांच होती है तो मामला केवल आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दस्तावेजों और पुरातात्विक तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ेगा. कई लोग मानते हैं कि इससे विवाद का समाधान निकालने का रास्ता भी खुल सकता है. हालांकि मुस्लिम पक्ष अपने दावे पर कायम है और इस जगह को अपनी धार्मिक पहचान से जोड़कर देख रहा है.

प्रशासन की नजर में मामला संवेदनशील

कसमंडी विवाद को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है. इलाके में भारी पुलिस बल और PAC की तैनाती की गई है. खासतौर पर बकरीद से पहले सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है ताकि किसी तरह का तनाव न बढ़े. प्रशासन इस पूरे मामले को कानून-व्यवस्था के लिहाज से बेहद संवेदनशील मान रहा है. फिलहाल सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में यह मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है. क्या ASI जांच होगी, क्या यह राजनीतिक बहस बनेगा या फिर सामाजिक आंदोलन का रूप लेगा, यह आने वाला समय ही तय करेगा.

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